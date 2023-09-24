東華大學某系系隊搞「學長學弟制」？ 網友搖頭：以為在當兵

東華大學某系排球隊遭起底存在「學長學弟制」，一名網友在PTT八卦版發文，曬出一張群組聊天截圖，圖中學長規定數條規則要求學弟遵守，讓這名網友不禁詢問「大學的系隊真的那麼誇張嗎？」

從截圖中可看到，系隊學長向大一學弟們說明加系隊要遵守的規則。其中包括「看到學長要打招呼」、「不能揮手」、「不准已讀群組裡學長傳的訊息」、「每句話前面都要加學長」、「必須最早到球場整理，最後離開並負責善後」等規定。

學長強調，每次集合完都要說謝謝學長，離開時也要說學長再見，並要求學弟趕快認學長的臉，不要認不出來，遇到教練也要打招呼、注意禮貌。還規定傳訊息時，不能出現顏文字、表情符號、波浪號或刪節號。

學長最後表示，「作為系隊的菜鳥，這是為了讓你有認真、踏實和強悍的心理素質，只有經過鐵的磨練、血的教育，才能蛻變出真正的精英。」截圖被PO到Facebook社團後，還釣出學長在底下留言「阿你以為我不在這」，吸引上百人點讚。

東華大學傳出某系排球系隊搞「學長學弟制」，引發網友熱議。圖片來源／翻攝自PTT

2015年，東華大學曾傳出「體育系潛規則」，有學長姐不滿大一新生，因而讓全班淋雨、罰站甚至灌酒，導致一名學弟嘔吐、昏睡、無法上課。8年後的現在，一張截圖再次引發眾人對「學長學弟制」的討論。

文章一出，立刻吸引眾多網友熱議，不可置信地表示2023年居然還存在學長學弟制，「什麼時代了，誰理你」、「以為在當兵喔」、「丟人現眼欸，是活在30年前的系隊？」、「系隊而已還搞這種上下關係，蠻噁心的」、「笑死，打個球而已，有必要這樣嗎」、「人家說這是傳統啦」、「體育系社團學長學弟制也不是一天兩天的事了」。

不過，也有人替當事人澄清，「看起來是在開玩笑吧」、「笑死，他開玩笑而已一堆當真」、「結果是反串」。另外，也有網友分享自己經歷，「想到之前大學籃球系隊，還要大一的凌晨4點起床佔球場，超可悲」。