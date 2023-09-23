我的青春充滿愛！大學生灑熱血當志工的10大理由

為你的青春留下無悔印記

大學時期除了學習專業科目，也是一段能夠自由計畫個人人生的美好階段，舉凡投入社團活動、參加商業競賽、增加打工經歷、出國當交換學生等，人人過得充實豐富，努力提高自我競爭力、生產力。此外，不少大學生也會選擇投身服務隊，在國內或國際組織內擔任志工，無私奉獻個人的時間與精力。

「大學社會責任（University Social Responsibility, USR）」實踐計畫由教育部推動，已邁入第三期（112至113年）持續深化聯合國永續發展（SDGs），讓知識與價值能夠更直接地回饋在地，也有企業積極攜手學校，和大學生一起灑熱血。《遠見》2020年起，舉辦「USR大學社會責任獎」；富邦人壽6年來持續發揮CSR X USR加乘效果，總計與全台72所大專院校系所、攜手近11,000位莘莘學子，共同服務台灣在地；信義房屋則是在政治大學成立信義書院，在商學、管理基礎上，加強倫理及永續經營觀念。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近兩年（2021/08/31～2023/08/30）網友討論「當志工十大理由」，Z世代的大學生們，基於哪些原因願意投入公益熱血服務，跟著我們一探究竟吧！





No.1 ​​無私付出感受滿滿成就感

這群即將或剛滿18歲的「成年人」，通常想要急於證明自己能做些什麼，而「志工」要面對、處理的內容，常常提供了機會，讓大學生可以親身參與社會和社區的改善，親身接觸到社會中不同階層的人群和各種社會問題；他們可以看到自己的付出如何改變他人的生活，這種影響力往往是非常具有滿足感的。

例如明新科大走進新竹縣新豐鄉，與在地瑞興社區及偏鄉瑞興小學合作，鼓勵青銀代間學習互動，南臺科大也和企業志工，攜手走入社區巷弄長照站據點，持續宣導失智症識能教育，有參與活動的同學說「原來長輩生活這麼大不易」、「送餐給阿公阿嬤還能聽他們的故事，很溫暖也很有收穫」、「不一定要賺大錢，行有餘力助人也能展現自己的價值」。

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No.2 累積志工時數／必修學分

部分大學為鼓勵學生學會付出，在畢業門檻當中，設下志願服務時數的標準；甚至還有學校會特地細分「校內服務」以及「校外服務」，校外服務的選擇內容較為多元，可以針對校外公益、弱勢、公部門等等的活動來做挑選，國際志工更是不少年輕朋友校外服務的熱門首選。

有些學校則是將志願服務設為自主學習學分制度，不但可以鼓勵學生主動看到他人需求，也可以建立自己的責任心，更可以列為畢業學分，幫助他人之餘其實也是幫助到了自己！有網友也回憶起，「我們是算服務時數的，去外面當志工也可以，有時候社團活動可以報時數」、「我們學校是要修兩年而且是天天掃地，校外還要去做志工服務」，擔任志工過程的點點滴滴，都將成為日後溫暖心頭的回憶。

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No.3 認識不同群體、文化感受衝擊

志工學生們會接觸到來自不同背景的人們，包括種族、宗教、語言、風俗等等。這種互動能夠幫助大學生更深入地了解並尊重其他文化，這種跨文化的洞察力可以加深他們對全球議題的理解。大學有許多社團也會主張走出同溫層，結識不同的群體、文化，更鼓勵多多接觸平時較為陌生的議題與族群。

像是中興大學由科技管理研究所鄭菲菲教授發起的USR專案，帶領瑪利亞學園關懷的極重多障者和多位富邦人壽志工，體驗視、觸、嗅、聽等多感官河川生態巡禮，參與活動的同學分享「原來社會角落還有許多不同面向的弱勢，他們生活中各有不同的難題與挑戰」、「感官對一般人而言稀鬆平常，但對於弱勢朋友來說，是他們探索世界的珍貴機會」。

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No.4 培養技能靈活應變

志工服務可以提高溝通能力，與不同背景和需求的人互動，可以加強語言表達和聆聽技巧，促進有效的溝通；其次，經常需要解決各種挑戰和問題，這有助於培養問題解決能力和創造性思維；參與者必須合理分配時間，確保完成分配的任務，提高組織和時間管理能力。最重要的是可以增強領導技能，可能需要組織小組，協調活動，並擔任指導角色，這有助於培養領導和團隊合作能力。

即將投入職場的準職場新鮮人，不少志工服務機構會承諾提供相關的知識與技能，在服務的過程當中協助做督導訓練、成長訓練及在職訓練等等，例如工研院的沙崙悠活社，開設流浪動物志工關懷訓練課程，讓志工學習遇到流浪狗時的應對方式。教育部也曾經辦理過「青年志工領導力培訓營」，營隊內容為中學習志工管理、危機處理、服務方案撰寫、團隊領導交流等等，讓青年志工、大學生志工可以培養技能外，未來服務時也可以自行規劃、執行服務的方案。網友也分享到，「真的有上過有幫助的課程」、「通常跟志工服務內容有關所以覺得有用」。

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No.5 從中探索個人興趣

志工任務通常具有靈活性，允許學生參與不同類型的活動，從基層社區服務到國際性的志願項目。這使得大學生可以在不同的場景中探索自己的興趣，發現他們對哪些領域有濃厚的興趣和熱情。多元的環境，讓大學生可以參與各種不同的活動和領域，從而有機會嘗試新事物，這有助於他們更全面地了解自己，發現自己潛在的天賦和興趣。因為「志工」而接觸到社會各面向的問題和需求，幫助大學生發現自己對哪些議題、事物能充滿熱情，「若能實際體驗他們所感興趣的領域，並了解自己是否真的熱愛這些工作。」

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No.6 豐富社交圈廣交朋友

交朋友是不少人選擇做志工的動力之一，尤其在大學中有許多服務性質的社團可以參與，內容也相當多元，例如高齡社區關懷、環境保育、流浪動物、偏鄉服務等等。不少大學生喜歡利用課餘的時間，透過參加服務社團的方式，認識更多來自不同科系、不同年紀的朋友，能夠在大學時期建立的人際網絡，這些聯繫可能會在尋找工作機會或追求興趣相關的項目時派上用場，通過與志同道合的志願者和專業導師互動，大學生可以獲得有價值的建議和指導，這有助於他們更清晰地定義自己的興趣和目標。

與志工朋友們透過相處、共事，促近彼此之間的感情，有些人更能尋得知心好友，或許這些朋友在未來還有機會成為自己人生中的貴人！有網友分享，「我有朋友志工認識現在結婚了給你參考」、「當志工認識的朋友已聯絡超過十年了，可貴吧」。

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No.7 為求職增加履歷豐富度

參加志工活動也是不少大學生可以豐富履歷的選項之一，有媒體報導，越來越多僱主喜歡有參與「志工」經驗的面試者，他們擁有熱忱的心，主動關懷社會社區，不侷限學習的環境，懂得開拓視野，學習無私奉獻的精神。

雖然志工經驗並非是正式的工作經驗，但對於沒有工作經驗的大學生來說，志工是求學過程中少數跟職場工作內容相似的活動，若能夠打在當志工中所在的行動內容、所作所為、心得收穫寫清楚，對於履歷來說也是有加分的效果！網友們也表示，「有沒有加分不知道，但一定不會扣分！」、「看你怎麼把這個志工經驗變成你加分的說法」。

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No.8 對社會或特定議題特別關心

最常、大規模投入的社會議題之一，便是環保的全球性議題，大學生作為社會的未來領袖，參與環保志工可培養他們對環境可持續性的關注，他們可以學習如何組織團隊、籌集資源，並推動正面的變革。

當企業帶著資金、人力贊助大學生，會是極大的助力，激盪超出難以想像的效益。富邦人壽長期關注河川保育，也希望能帶動年輕一代能對此有更高關注，與高雄科技大學、臺灣師範大學、東海大學、明新科技大學、輔英科技大學、逢甲大學、中原大學等校，合作推廣河川保育環境永續，透過實際行動守護台灣在地河川。

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No.9 喜歡跟小孩／浪浪相處

近年來吹起的「毛小孩」熱潮，也讓大學校園師生更加重視流浪貓狗的問題，幾乎每間學校都有相關社團，負責照顧校園內部的流浪貓狗，為毛小孩們結紮、施打疫苗等等，讓毛小孩們可以跟校園內的學生和平相處，有學生提到「加入社團的人需要帶狗狗去遛，幫忙製作狗狗相關週邊在社團週去賣，販賣收入為買狗糧打疫苗的費用」。例如輔仁大學愛狗社就曾舉辦了「桌曆募款計畫」，提供校內浪犬基本醫療照護、預防針，並盡力給予每位流浪的毛孩子，一個安定幸福的歸屬。

另外，喜歡小孩子的大學生也有相當適合的選項，像是發展遲緩兒基金會推出了「小豆苗玩具車」的單次性服務，招募有志服務學齡前幼兒的大學生們，能夠以志工的身分到北海岸、東北角的幼兒園中，協助兒童操作玩具和陪同遊玩，一起陪伴他們成長。曾經有服務過偏鄉孩童的網友也說明，「真的是一個不會花太多時間，又非常有意義的活動」。

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No.10 拓展視野發現新觀點

海外志工社團是許多大學的熱門社團選項之一，參與者可以從中體驗「做中學、學中做」的道理。前幾年受到疫情的影響，也讓不少類似的活動停滯，所幸各國都開始逐步解封，也讓難得的海外志工活動得以持續延續。疫情解禁的2023年，國際志工也紛紛踏出國門，貢獻一己之力。網友也提到，「出國做志工，還可以順便練外語」、「若要留學，國外志工經歷可以同時符合國際化+志願服務」。學生可以透過體驗學習的方式，讓學生來藉此培養能力，也在海外服務的同時也可以擴自己的視野。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年8月31日至2023年8月30日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『大學生當志工』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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