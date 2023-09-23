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自印校園停車證販售 科大生觸法
台南市有1萬多名學生的南台科大，因學生抱怨停車位不夠，竟有大三學生聽到抱怨「看到商機」，自印學校停車證，還異想天開在網路平台開賣，警方表示，此行為涉及「詐欺」及「偽造文書」且是「公訴罪」，基於大學自主，警方尊重校方處置。
其他學生看到印學校停車證，在網路平台開賣截圖，直指「犯法還這麼囂張」。校方表示，得知後，趕在前晚涉案學生販賣「已遂」前約談，調查後依校規處置，目前一學年停車費僅500元，並不貴，學校有4000多個機車停車位，會覺得不夠主要是學生喜歡停放在靠近大門的停車場，會加強宣傳分散停車，也希望學生不要任意購買停車證。
南台科大因有學生質疑學校「超賣停車證」、造成機車停車位不夠，前天有學生在Dcard網站PO出一張印滿停車證照片、標示「明晚7：00在滑板場準時販售」，質疑販賣停車證違法。
消息一出議論紛紛，有人認為「學校收這麼貴的停車證錢，但停車位都很不夠還一直賣…」許多人則質疑「是有多窮？需要這樣賺錢」。
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