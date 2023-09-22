政大首推跨校、跨領域學程　學生可赴4所頂大修課

國立政治大學今天（9/22）表示，教育部今年八月首度獲得教育部核定，推出校內首個跨校、跨領域及地區「亞際文化研究國際碩士學位學程」，學生需移動到包括政大在內的四校修讀課程，招生對象包括本國生、國際生、陸生和僑生，最快明年9月開入學。

政大表示，亞際文化研究國際碩士學位學程集結台灣聯合大學系統，政大、清大、陽明交通和中央大學等四所學校文化團隊師資和國際學術資源，以各校特色課程「媒體與文化治理」、「當代思潮與社會運動」、「批判理論與亞洲現代性」、「性／別研究 」及「視覺文化」五大研究學群作為課程方向，盼培養學生掌握當前亞際社會的政經現狀與歷史文化背景。

政大廣電系教授兼亞際文化研究國際碩士學位學程籌備處主任陳儒修說明，學程已在清大、陽明交大及中央大學三校落實以久，也是台灣第一個突破現有大學體制而具體實現的模式。

陳儒修指出，政大加入後將是四校中唯一具備傳播學院的學校，並以「媒體與文化治理」為學校特色學群，學程概念來自於歐盟，提倡文化多樣性、文化政策、文化創意產業與文化智慧財產等。

在碩士學位學程正式成立前，政大學程籌備處從2022夏天起，透過舉辦為期一週的「夏日學院」暑期課程的形式，吸引來自各校、各領域專長的學生前來修課。

陳儒修透露，暑期班用意是招兵買馬。不僅吸引到多元領域的學生，也邀請世界各地學者前來授課，歡迎不同領域的師生，一起來培養多元觀點，跨校展開學習。

陳儒修表示，學生需要移動到政大、陽明交大、中央及清大共四校，學習感興趣的領域及課程。鼓勵每位學生跨到其他學院、學校修習課程，不斷地拓展知識及視野。學程10月13日上午9點起到10月17日下午三點止開放推甄報名。