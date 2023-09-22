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雙語二期補助 台大首年獲8千萬

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部日前公告第二階段「大專校院學生雙語化學習計畫」重點培育學校增為七所。教育部表示，一一二學年重點培育學校補助經費共四億二四七○萬，各校補助經費不等，最高者為八二五○萬，據了解獎落台大。另有四間大專校院新增申請第二期重點培育學校，但有一校未過關。

教育部說，第二階段計畫重點培育學校除第一階段已入列的中山、成大、台大、台師大等四校，再新增政大、清大與台科大三校。但第二期有四間大專校院申請重點培育學校，有一所國立大學未如期過關。教育部並未敘明該校未通過理由，該校則回應，會針對審查意見再檢討改進、繼續努力。

教育部 台大 台師大

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