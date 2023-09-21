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增設藥學系反彈大！理工女喊「不知足」 醫大網友：輪得到二類組說嘴？

聯合新聞網／ 綜合報導
全台設有九大藥學系，藥學生採總額管制，但傳出將增設藥學系，引起相關領域人士、學生反彈。情境示意圖。圖／Ingimage
全台設有九大藥學系，藥學生採總額管制，但傳出將增設藥學系，引起相關領域人士、學生反彈。情境示意圖。圖／Ingimage

全台設有九大藥學系，藥學生採總額管制，總額約1000人，但傳出將增設藥學系，引起相關領域人士、學生反彈，藥師公會更發起連署「反對教育部高教司核准增設藥學系所」，一名理工科系女網友則不解，「我朋友們都太悲觀，抱怨好幾天，導致我覺得他們很不知足」。

該名網友於Dcard發文提問「為什麼增設藥學系反彈那麼大？」，她自介中央大學理工學院出身，所學所用偏向寫程式，自認對醫學領域不熟悉，陸續看到幾篇談論某校增設藥學系，很多人在喊要失業了，連她身邊幾位藥學系朋友最近也都在憂鬱，「我朋友們都太悲觀，抱怨好幾天，導致我覺得他們很不知足」。

理工女認為，現在醫療人手明顯不足，又加上藥學系是證照系，必須讀完藥學系才能考取，可能比較不會被新鮮的肝取代，「我猜想最大的影響應該會是未來好多年那些想考藥學系的孩子，現在在讀畢業在工作，有經驗的人應該影響沒這麼大吧」。

理工女指出，自己所接觸的環境沒有保障、更沒有管控人數，任何人只要有心就可以加入，還有AI革命跟人事大凍結，雖然現在科技業薪水高 ，但依照現在狂開科系的情況下，或許未來40歲輸給大量年輕人機會蠻高。「我相信每個科系都有自己慘的地方，我可以理解會有些許的不安，但有這麼嚴重嗎？」

此番不知足說一出，醫藥相關科系的網友紛紛表明立場，「我們加簽約金也才剛好年薪破百，年終1.5個月就偷笑了」、「拚死拚活擠進來就是想要當相對有保障、穩定的藥師啊」、「不然以為藥學系的分數是在（相對）高個屁」，北醫大網友更嗆「藥學系的事情輪得到一個二類組來說嘴喔？笑死，不先了解狀況就在不知足」。

除此之外，相關專業的網友也質疑政策的影響「現在他們想加開藥學系的理由，不過是找不到願意『便宜供給』的勞力」、「一堆醫院給很爛的薪水沒人要去，所以政府多開幾間藥學系」、「缺人不是人太少，是待遇太差」、「爽到的還是大企業跟政府」。

藥學 Dcard 教育部

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