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全國首座大學數位圖書館上線 清大百萬館藏隨身帶著走

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
清華大學副校長簡禎富（左）及圖書館長林登松宣布數位圖書館正式上線。記者郭政芬／攝影
清華大學副校長簡禎富（左）及圖書館長林登松宣布數位圖書館正式上線。記者郭政芬／攝影

全國首座大學數位圖書館-清華大學數位圖書館今天上線。師生只要使用手機、平板或電腦，就可以將110萬本館藏隨身帶著走，跨越時空的限制，還能即時閱讀紐約時報等7千多種中外報章雜誌，隨時隨地享受閱讀的樂趣。

清大今天舉辦數位圖書館開幕儀式，圖書館長林登松表示，隨著電子書的普及，愈來愈多年輕讀者習慣數位閱讀，為提供一站式的便利借閱服務，館耗時一年籌備，參考美國國會圖書館的分類系統，將館藏的一百多萬冊電子書、線上報紙及電子雜誌依知識主題、語言、國家別分類，方便讀者以主題式搜尋。

特別的是書刊則以圖像式排列，一目瞭然，林登松指出，生不需要下載App，只要以學校ID上網登入數位圖書館網頁，找到書刊後點取封面，就可立即線上全文閱讀，想看最新上架的熱門書刊也不用排隊預約。

一位清華學生表示，前陣子想借閱熱門的《晶片戰爭》，儘管校方已購入3本紙本書，但預約借閱的人太多，遲等幾個月都沒排到。今天登入清華數位圖書館，馬上就可在線閱讀，非常方便。

林登松指出，其他大學多半以單一領域來做數位圖書館，清大數位圖書館則以全數書籍做完館藏，從中克服許多技術，且立下標竿。目前共有110多萬本電子書刊，光是英文電子書就多達96萬本、中文電子書5萬多本，還包括德文、法文、西班牙文、阿拉伯文等外文書籍。

清華大學副校長簡禎富親自試用，他發現透過讀者使用習慣就能主動推薦適合書單，協助讀者能有效且快速找到資料，這是很AI智能化的數位圖書館，這也是清華讀書館走向數位化，很重要的功能。

清大指出，透過數位圖書館，各科教授教師也可將指定閱讀書單分享給修課的同學。此外數位圖書館也整合了不同出版商平台，讀者只要登入，就可以閱覽美國華盛頓郵報、英國衛報、日本每日新聞、韓國東亞日報、法國費加洛日報等全球7千多種報章雜誌。

全國首座大學數位圖書館-清華大學數位圖書館今天正式上線。記者郭政芬／攝影
全國首座大學數位圖書館-清華大學數位圖書館今天正式上線。記者郭政芬／攝影
清華師生可以上數位圖書館觀看全球7千多種報章雜誌。記者郭政芬／攝影
清華師生可以上數位圖書館觀看全球7千多種報章雜誌。記者郭政芬／攝影

圖書館 電子書 清大

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