老師要求找異性約會！ 單身學生修學分崩潰「我遇到最難作業」

近日社群瘋傳某學生課堂上老師交辦的作業內容，需要找一名異性約會填寫婚姻生活企劃書，單身狗學生直呼「我遇到最難作業」。

照片中可見教室內投放著PPT畫面，老師要求「請找一位異性朋友約會一次（同性戀者請找同性），一起討論並填寫婚姻生活企劃書（教材區），聊天吃飯並簡單紀錄與拍照存證（要有日期）」。

然而，台下的學生崩潰喊「這功課這麼困難怎麼完成」，隨後PO至社群限時動態，他校學生也紛紛轉傳這逗趣的一幕，更擴散到臉書、Dcard平台。

臉書一名男網友發文表示「我遇到最難作業…」被網紅公開分享打趣說「為什麼要逼我」，Dcard也陸續出現5、6篇相同話題文章，還有人問「問一下這堂課是哪堂？」、「台大怎麼沒有這種課？」

不少文化大學的網友出來解答，「老師好可愛，分數也好拿」、「正好在修這個，社會通識：性別與社會」並貼出企畫書格式給大家「觀摩」，甚至有該校法律系女生與電機工程系男生「配對成功」相約一起完成作業，不過，一名同學轉述老師提醒「這作業讓好多情侶分手，別怪我！」