快訊

財富自由還有機會！威力彩頭獎25連摃 周四拚7.2億得主

國家級警報響！晚間9點21分東北海域規模6.8地震 北台灣搖晃有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老師要求找異性約會！ 單身學生修學分崩潰「我遇到最難作業」

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

近日社群瘋傳某學生課堂上老師交辦的作業內容，需要找一名異性約會填寫婚姻生活企劃書，單身狗學生直呼「我遇到最難作業」。

照片中可見教室內投放著PPT畫面，老師要求「請找一位異性朋友約會一次（同性戀者請找同性），一起討論並填寫婚姻生活企劃書（教材區），聊天吃飯並簡單紀錄與拍照存證（要有日期）」。

然而，台下的學生崩潰喊「這功課這麼困難怎麼完成」，隨後PO至社群限時動態，他校學生也紛紛轉傳這逗趣的一幕，更擴散到臉書、Dcard平台。

臉書一名男網友發文表示「我遇到最難作業…」被網紅公開分享打趣說「為什麼要逼我」，Dcard也陸續出現5、6篇相同話題文章，還有人問「問一下這堂課是哪堂？」、「台大怎麼沒有這種課？

不少文化大學的網友出來解答，「老師好可愛，分數也好拿」、「正好在修這個，社會通識：性別與社會」並貼出企畫書格式給大家「觀摩」，甚至有該校法律系女生與電機工程系男生「配對成功」相約一起完成作業，不過，一名同學轉述老師提醒「這作業讓好多情侶分手，別怪我！」

老師交辦作業，需找一名異性約會填寫婚姻生活企劃書。 圖／取自Dcard
老師交辦作業，需找一名異性約會填寫婚姻生活企劃書。 圖／取自Dcard

文化大學 Dcard 婚姻 約會 兩性關係

延伸閱讀

給台積電男友驚喜！女友想帶茶點探班 被科技業崩潰同行「攔下 」

相關新聞

老師要求找異性約會！ 單身學生修學分崩潰「我遇到最難作業」

近日社群瘋傳某學生課堂上老師交辦的作業內容，需要找一名異性約會填寫婚姻生活企劃書...

中山大學研發藥物分子合成策略 登國際權威期刊JACS

中山大學化學系副教授、玉山青年學者廖軒宏團隊，歷經四年深入研究極性—自由基接力催化策略，成功製備關鍵的分子結構「吖丁啶」...

政大化南新村學生宿舍可男女混住 22棟全部住滿

政治大學原教職員宿舍「化南新村」，目前已改建為學生宿舍，該宿舍為獨棟建築，校方開放同一棟可申請「男女混宿」。政大校方表示...

盼提升合作 台聯大系統與大馬34所獨立中學簽「學術交流合作協議」

台灣聯合大學系統今天與馬來西亞34所華文獨立中學簽署學術交流合作協議，台聯大系統校長陳力俊致詞強調，大馬留台生如今散布各...

大學爭設中醫學系 醫學會提2隱憂

國立陽明交通大學外加名額開中醫學系學士班、中興大學等校蓄勢待發，台灣中醫臨床醫學會提醒，中醫學系師生比、負責醫師訓練計畫...

成功大學首件指定古物 見證總督府時期最高階文官風華

國立成功大學博物館典藏的「若槻道隆校長敕任官大禮服」，於今年9月5日正式獲得台南市政府公告指定為「一般古物」，成為成功大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦