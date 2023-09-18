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政大化南新村學生宿舍可男女混住 22棟全部住滿

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
政治大學原教職員宿舍「化南新村」，目前已改建為學生宿舍，校方開放同一棟可「男女混宿」。圖／政大提供
政治大學原教職員宿舍「化南新村」，目前已改建為學生宿舍，校方開放同一棟可「男女混宿」。圖／政大提供

政治大學原教職員宿舍「化南新村」，目前已改建為學生宿舍，該宿舍為獨棟建築，校方開放同一棟可申請「男女混宿」。政大校方表示，22棟建築皆已申請出去，每棟月租金為2萬至2萬5000元，平均下來每個人每月租金為2500元，學生已經入住，但仍以相同生理性別者居多，也有少部分男女混宿。

政大位於東側門對面的莊敬外舍，2021年9月移交給台北市捷運局，政大也提出配套方案，包含學校將持續提供久康街社會住宅90床，另在宿舍興建期間，化南新村將作為中繼宿舍使用，已於今年4月整修完成，並於6月開放200床給學生申請。

化南新村宿舍是雙拼式兩層樓房，共有22棟建築提供學生申請，每棟可以住8至10人，宿舍內提供床組、桌椅、冰箱、洗衣機等設備。根據校方提供資料，每棟月租金為2萬至2萬5000元，平均下來每個人每月租金為2500元。

政大校方指出，化南宿舍各房型由同學自行組隊申請，以電腦亂碼抽出序號，並依照順序籤來選戶號，化南新村首次開放由同學自行組隊申請，總共有39組報名，22組正取入住。另外，男女不拘由學生們自行尋找室友，但目前申請狀況仍以相同生理性別者居多，也有少部分男女混宿。

宿舍 政大 建築

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