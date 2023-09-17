聽新聞
test
0:00 / 0:00

雙語計畫／吳清基：先加強中小學端

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，再新增三所大專校院。不過教育部前部長吳清基直言，中小學端師資不足、教學無配套，以致於空有理想，但執行困難，「我看這樣子執行，二○三○不會成功，就是個烏托邦想法。」

吳清基指出，加強英語能力、增進國際移動力等大方向是對的，因此中小學端加強、活化英語課程本身即可，再搭配參與社團引發學習興趣，打造適切環境。不過若是以英語上國文、自然課，恐難達學習效果，即便是大學端也難落實學習效益。

吳清基說，也許理工、生醫領域適合，但人文社會學科效果恐打折扣，雙語政策是不是需要因副總統賴清德一句話就義無反顧走下去，有待思考。

東海大學語言所講座教授何萬順則表示，二○三○雙語政策戰略和願景，沒有經過任何辯論或討論，從頭到尾就是賴清德一人的想像；當政策上路後難落實，就說是外界誤解、執行面出問題，過去稱要成為新加坡等國家，一下又改口說沒有，政策最終願景始終說不清。

何萬順表示，國人是否欠缺英語力，目前沒有任何經濟數據佐證，但雙語政策戰略設定錯誤，恐培育出一批未來將被AI取代的人力，以舉國之力投注恐被取代的基礎語言技能非常不智，對台灣經濟最有利的方式，應是落實多語台灣、英語友善。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，大專校院最經典的案例是私立大學中文系卻要求英語授課，若僅為雙語而雙語，最終只是教師疲於奔命。

雙語政策 語言 願景

延伸閱讀

2030雙語政策爭議 前教長吳清基：烏托邦式想法難成功

大專校院圖書資源最多 借閱量卻不如十年前？學者指「1現象」改變

為何管理學群招生慘澹？專家分析「2主因」：真正挑戰在明年

減少遺失困擾 9月起大專校院改發「電子教師證」

相關新聞

雙語大學計畫 新增政、清、台科大

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校除第一期已獲核定的中山大學、成功大學、台灣大學、台灣師範大學等...

雙語計畫／吳清基：先加強中小學端

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，再新增三所大專校院。不過教育部前部長...

雙語計畫／全教總：貿然推動反效果

全國教師工會總聯合會昨舉行二○二四總統候選人教育論壇，針對教育經費分配、教師勞動權益保障、雙語國家政策、技職高教、少子化...

老師不想開、學生不願修！大學全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，第二階段再新增政治大學、清華大學與台灣...

第一屆姜太公論壇文大登場 盼打造道家文化基地

中國文化大學今天與陽明山姜太公道場合作，舉辦第一屆姜太公世界道家論壇，文大校長王子奇期盼將陽明山打造成推展道家文化的基地...

獨／雙語計畫第2期首年補助7.7億 重點培育大學再增這3校

大專校院學生雙語化學習計畫第二階段開跑，教育部表示，第二期重點培育學校除第一期已獲得核定的中山大學、成功大學、台灣大學、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦