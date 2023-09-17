雙語計畫／吳清基：先加強中小學端

教育部公告大專校院學生雙語化學習計畫第二階段，重點培育學校除第一期已獲核定的四校外，再新增三所大專校院。不過教育部前部長吳清基直言，中小學端師資不足、教學無配套，以致於空有理想，但執行困難，「我看這樣子執行，二○三○不會成功，就是個烏托邦想法。」

吳清基指出，加強英語能力、增進國際移動力等大方向是對的，因此中小學端加強、活化英語課程本身即可，再搭配參與社團引發學習興趣，打造適切環境。不過若是以英語上國文、自然課，恐難達學習效果，即便是大學端也難落實學習效益。

吳清基說，也許理工、生醫領域適合，但人文社會學科效果恐打折扣，雙語政策是不是需要因副總統賴清德一句話就義無反顧走下去，有待思考。

東海大學語言所講座教授何萬順則表示，二○三○雙語政策戰略和願景，沒有經過任何辯論或討論，從頭到尾就是賴清德一人的想像；當政策上路後難落實，就說是外界誤解、執行面出問題，過去稱要成為新加坡等國家，一下又改口說沒有，政策最終願景始終說不清。

何萬順表示，國人是否欠缺英語力，目前沒有任何經濟數據佐證，但雙語政策戰略設定錯誤，恐培育出一批未來將被AI取代的人力，以舉國之力投注恐被取代的基礎語言技能非常不智，對台灣經濟最有利的方式，應是落實多語台灣、英語友善。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉認為，大專校院最經典的案例是私立大學中文系卻要求英語授課，若僅為雙語而雙語，最終只是教師疲於奔命。