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知名失智症及抗老化學者斯莫爾 獲成大頒授名譽博士學位

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
成大副校長莊偉哲代表頒贈名譽醫學博士學位證書給國際知名失智症及抗老化專家Gary W. Small（蓋瑞．斯莫爾）。典禮後進行Gary W. Small 「阿茲海默症的檢測和治療」主題演講。圖／校方提供
成大副校長莊偉哲代表頒贈名譽醫學博士學位證書給國際知名失智症及抗老化專家Gary W. Small（蓋瑞．斯莫爾）。典禮後進行Gary W. Small 「阿茲海默症的檢測和治療」主題演講。圖／校方提供

成大副校長莊偉哲今天代表成大頒授證書給國際知名失智症及抗老化專家蓋瑞．斯莫爾（Gary W. Small」名譽醫學博士學位，表彰他長期專注大腦功能、記憶和失智症等領域研究，撰寫多本有關大腦健康、記憶改善和失智症預防書籍，在相關領域有卓越貢獻和影響力。典禮後舉行舉行「阿茲海默症的檢測和治療」專題演講交流座談。

校方表示，斯莫爾1990年以來一直是探索阿茲海默症發病機制、治療方法的世界知名領先醫學專家。他是第一位進行第2階段試驗，確認生物可利用薑黃素（bioavailable curcumin）對輕度認知障礙及阿茲海默症（MCI AD）影響的醫生，為台灣生醫業者在阿茲海默症的藥物研究和治療提供重要的貢獻。

斯莫爾目前是哈肯薩克大學醫學院精神學科與行為醫學教授兼主任、附設醫院精神科主任，也是正子發射斷層掃描（PET）技術共同發明者之一。這項技術能夠研究大腦在不同情況下活動，及失智症對大腦的影響，提供早期的阿茲海默症和其他失智症的積極差異診斷。

斯莫爾除測試可能對認知能力有益，並可能延緩阿茲海默症症狀發作的化合物，還研究並開發可改善認知和健康老化的生活方式和記憶訓練計畫，並在美國和國外老年中心、醫院和其他社區推廣，對大腦健康和失智領域的研究和治療具有重要的影響。

斯莫爾已撰寫500多篇科學論文，獲得眾多獎項和榮譽，包括美國精神病學會的Geriatric Psychiatry卓越獎。《科學美國人》雜誌將他列為全球50位科技創新者之一，表彰他在科學和醫學界的影響力。他也是多本暢銷書籍作者，包括《紐約時報》暢銷書《記憶聖經：保持大腦年輕的創新策略》。他的研究和著作有助理解大腦功能和老年痴呆症，對大眾健康和生活質量提供重要貢獻。

斯莫爾表示，成大授予名譽醫學博士學位是莫大榮譽。他說，自己非常幸運能與世界各地夥伴科學合作。過往研究發現，最重要的科學進展都是來自團隊合作，因不同領域科學家具備不同專業知識和背景，團隊合作會產出更大的匯聚能量，彼此針對共同研究問題，各自提出專業的觀點與解決方案。

他說，跨界跨領域專業團隊共同協作，對阿茲海默症這樣影響大腦結構和功能複雜的疾病尤為重要。他極度珍惜並重視過程中團隊互動，期望與成大合作，能鼓勵並連結更多國際合作、共同推動有關健康老化和相關衰退認知的更先進研究，助人實現成功老年生活，避免晚年認知衰退危害。

成大副校長莊偉哲代表頒贈名譽醫學博士學位證書給國際知名失智症及抗老化專家Gary W. Small（蓋瑞．斯莫爾）。典禮後進行Gary W. Small 「阿茲海默症的檢測和治療」主題演講。圖／校方提供
成大副校長莊偉哲代表頒贈名譽醫學博士學位證書給國際知名失智症及抗老化專家Gary W. Small（蓋瑞．斯莫爾）。典禮後進行Gary W. Small 「阿茲海默症的檢測和治療」主題演講。圖／校方提供
成大副校長莊偉哲代表頒贈名譽醫學博士學位證書給國際知名失智症及抗老化專家Gary W. Small（蓋瑞．斯莫爾）。圖／校方提供
成大副校長莊偉哲代表頒贈名譽醫學博士學位證書給國際知名失智症及抗老化專家Gary W. Small（蓋瑞．斯莫爾）。圖／校方提供
成大副校長莊偉哲代表頒贈名譽醫學博士學位證書給國際知名失智症及抗老化專家Gary W. Small（蓋瑞．斯莫爾）。圖／校方提供
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失智症 阿茲海默症

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