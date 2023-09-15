供學生自由打造學習路徑　台大未來大學辦公室揭牌

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台灣大學今舉行「未來大學計畫辦公室」揭牌典禮。由左至右分別為台大副校長曾宛如、副校長丁詩同、教育部長潘文忠、校長陳文章以及教務長王泓仁。
台灣大學今舉行「未來大學計畫辦公室」揭牌典禮。由左至右分別為台大副校長曾宛如、副校長丁詩同、教育部長潘文忠、校長陳文章以及教務長王泓仁。

國立台灣大學今日（9/15）舉行「未來大學計畫辦公室」揭牌典禮，台大校長陳文章表示，未來大學計畫盼打破學系框架，提出「以學習者為中心的開放式大學」作為主要策略；學生可藉由領域專長了解全校各系課程主軸，再根據志向靈活運用制度，打造獨一無二的學習路徑。

潘文忠部長致詞時表示，高等教育是國家培育未來人才的關鍵，期許台大能在推動未來大學計畫的基礎上，規劃與試驗具前瞻性的教育方案，不僅要接軌國際，更要發揮台灣的優勢，培育世界級人才。

此外，潘文忠也說，期待台大能秉持實事求是的精神，推廣未來大學的理念與成果，與全台各大學合作帶動高教創新，讓台大的未來大學計畫成為台灣未來大學的源頭活水。

未來大學包括校院學士、創新領域學士學位學程、領域專長、校友返校學習等重要方案，台大教務長兼計畫辦公室主任王泓仁介紹「未來大學推動基地」，計畫辦公室結合台大共同教育中心、教學發展中心、數位學習中心與學習規劃辦公室，做為推動未來大學計畫的重要基礎。

三校系統包括台師大教務長劉美慧、台科大副校長劉志成亦到場。台大表示，計畫辦公室成立後，對內發揚未來大學精神，落實「以學習者為中心的開放式大學」；對外將以論壇、工作坊等形式，向各大學校院推廣未來大學的理念。

陳文章也期許，2028年將是台大第一個百週年，期待未來大學計畫能夠凝聚全校共識，擘劃台大百年與下一個百年的教育願景。

台大 潘文忠 陳文章

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