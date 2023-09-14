政大EMBA／安排境外參訪 助突破「限境」

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

國際觀是企業經營不可或缺的一環，政大EMBA除了在課程中導入全球觀點，也為學生安排境外參訪課程，觀摩國外名校、企業，幫助企業經營者突破「現境」也突破「限境」。

「我們相信行萬里路勝讀萬卷書！」政大EMBA執行長鄭至甫表示，目標不僅是從書中學習，政大EMBA也非常重視從做中學，台灣產業面臨許多困境，要突破現境（現在的環境）、限境（充滿限制的環境），必須走向國際，了解國際脈動，進而回頭省思下一步目標。

在課程方面，鄭至甫表示，政大EMBA四個高階經營班組在全球化方面皆有相關課程，例如策略行銷分析帶入全球觀點，或是國際行銷專題、全球產業競爭分析等。

此外各班組也都有境外課程，不外乎鎖定國際競爭優勢與營運觀摩領域，由召集人與當屆學生共同討論，共同規劃一門國際參訪課程。

除四個高階經營班組外，另外一個旗艦班為全球華商班，以系統性的規劃國際相關課程，讓學生在兩年學習過程中有將近三分之一學分，是前往世界各國名校進行短期的跨國標竿學習。

鄭至甫舉例，政大EMBA與美國賓大華頓商學院、英國劍橋大學、新加坡國立大學等世界各國名校皆有合作，讓學生可以跨國標竿學習，這些境外課程提供豐富的學習養分，讓學生從國際交流中反思，進而為企業帶來成長動能。

政大 EMBA 美國

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