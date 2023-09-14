政大商學院產學兼顧 國際肯定

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

政大商學院擁有AACSB、AACSB會計與EQUIS三大商管國際認證，也是台灣第一且唯一獲邀加入「國際商學管理聯盟（PIM）」的學校，政大EMBA執行長鄭至甫強調，政大商學教育重視學理與實務連結，師資兼具學術與產業經驗，相當接地氣，以個案教學帶給學生最貼近實務的學習。

政大在1958年成立商學院，是台灣第一所商學院，陸續開設國貿、金融、會計、統計、企管、資管、財管、風管及科智等相關系所，橫跨各領域，為國內商管教育龍頭。1998年成立EMBA學程，開創出高階管理學習版圖。

政大商學院屢獲國際認證肯定，除了AACSB、EQUIS外，也獲邀加入PIM，目前PIM全球僅65個商學院，政大是台灣唯一的一所；此外，同時擁有AACSB、AACSB會計、EQUIS三大認證的商學院，全球只有七所，政大商學院是其中一所。

鄭至甫指出，政大商學院的師資、課程都受到肯定，以師資來說，政大EMBA的師長數量在全台商管學院中排名第一，約150人，不只是數量勝出，師長的專業領域也相當多元，實務經驗豐富。

鄭至甫說，政大商學院的老師非常務實，許多師長可能都有在外部以商管專業服務貢獻，例如擔任大型企業獨立董事，實際參與到公司經營或決策環節。

政大 EMBA

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