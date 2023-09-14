政大EMBA 培育企業領袖

政大EMBA執行長鄭至甫政大EMBA／提供 國際政經情勢變化快速，政大EMBA執行長鄭至甫表示，企業經營者面臨智慧轉型、永續治理等全新挑戰，政大EMBA培養學生具備趨勢洞察力、策略制定力、市場分析力、領導力、執行力等五力，做好準備因應全球變局。

從過去談工業4.0，到近年聚焦人工智慧、雲端服務、ESG、減碳永續等議題，鄭至甫表示，政大EMBA深刻感受到，傳統「產銷人發財」的功能面向已無法完全回應當代動盪環境，因此在政大EMBA的課程中，希望培養企業領導者在面對常變環境所需的能力。

首先是趨勢洞察力，必須有能力看清世界政經格局、科技趨勢，並具有遠見，鄭至甫舉例，像是美中貿易戰等區域政治如何牽動國際政經局勢，不外乎是企業經理人必須關注的重要議題。

第二是策略制定力，必須要有能力分析外部環境，同時掌握內部資源，進而訂定清晰可行的決策；第三是市場分析力，必須了解市場環境帶來的優勢以及威脅，並藉由客觀數據分析找到機會，鏈結到企業整體策略規劃。

第四是領導力，鄭至甫強調，企業經營者必須具備領導統御、溝通、運籌帷幄的能力，才能帶領企業發展。

最後最重要的是執行力，再好的策略、洞悉能力，若缺乏劍及履及的執行力也將功虧一簣，執行力可以帶領團隊衝出困境、貫徹各項變革，確實將策略變成行動方案。

鄭至甫表示，政大EMBA教育重視培養企業領導者所需能力，如何在大環境衝擊下化危機為轉機，創造機會及具競爭力的未來，啟發學生管理知能、培養策略性、快速因應變局的能力並建立優勢，是政大EMBA教育的重中之重。

政大EMBA包含全球華商班，以及四個高階經營班（全球企業家組、文化創意、科技與資通創新組、國際金融組、生技醫療組），各個班組皆有專業特色課程，連結趨勢、策略到執行等能力培養，以達最佳綜效。

鄭至甫以自己開設的「創業與新事業發展」課程為例，課程當中就會以個案帶領學生探討新創企業發展歷程，以及企業在新事業發展過程中所面對的挑戰。從過去的創新導向典範，轉向永續導向，在這個過程中，如何擬定新創或新事業發展策略，又該如何掌握市場機會？

同時身為企業領導人，必須領導團隊，與投資人、股東、團隊成員、顧客溝通，接著又該如何發揮執行力，將理想逐步推進到市場上，透過課程的研討、實作，將提升學生管理能力。

政大EMBA 2024年班招生即將展開，今年以「智創新機 轉贏未來」為焦點，強調不只傳授商管知識，更要讓學生具備更大格局及視野，迎接未來挑戰，希望吸引更多人才加入政大EMBA行列，招生網路報名期間為今年10月3日至17日。

政大EMBA也將在9月22日、9月23日、9月24日分別於台中、新竹、桃園及台北舉行招生說明會，10月2日也舉行線上Q&A任你問，鼓勵有興趣的人才踴躍參與。