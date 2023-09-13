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國研院首次參與英國前瞻科技展會 展示六大領域成果

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
國科會搭建重點領域國際合作橋梁，建構國際合作平台，轄下國家實驗研究院執行國科會政策，前往英國倫敦參與世界上最大科技展會之一的CogX Festival。圖／國科會提供
國科會搭建重點領域國際合作橋梁，建構國際合作平台，轄下國家實驗研究院執行國科會政策，前往英國倫敦參與世界上最大科技展會之一的CogX Festival。圖／國科會提供

國科會搭建重點領域國際合作橋梁，建構國際合作平台，轄下國家實驗研究院執行國科會政策，前往英國倫敦參與世界上最大科技展會之一的CogX Festival，展出台灣半導體發展經驗、AI晶片、器官晶片、資訊安全、淨零及半導體人才培育等六大領域成果，呈現台灣的軟硬實力，盼能與世界各國建立更多合作管道。

CogX Festival首次於2017年舉辦，現已成為世界上非常知名的科技展會。今年的展期為倫敦時間9月12至14日，展會邀請全球科技、商業、政府、科學、學術單位與部門參與，並邀請全世界超過500位講者，包含維基百科創辦人Jimmy Wales、Hugging Face共同創辦人Thomas Wolf、LinkedIn共同創辦人Reid Hoffman等，針對各種科技發展相關議題進行交流，範圍涵蓋半導體、網路及AI安全、清潔能源、教育與產業轉型等，三天的展期預計將吸引超過9萬人與會。

國研院副院長林博文率隊，在本次展會中，結合院內七個國家級實驗研究中心，以「創新科技，守護台灣」為展示主軸，展出台灣半導體發展經驗等六大領域成果；此外，也展現國研院結合產官學研各界所建立的人才培育能力，提供世界各國參考學習。

國研院展出的前瞻科技實體展品共有兩項，包含國家地震工程研究中心研發的斜面滾動隔震支承（SRB）及水平振動台，SRB所具備的抗震能力已實際應用在許多國家，並通過最近幾次地震的驗證，挽救了數十億的經濟損失。

另外，國家實驗動物中心、台灣儀器科技研究中心與台灣半導體研究中心共同整合台灣多項技術優勢領域、與學界共同開發的數種器官晶片，結合微流道裝置、器官微環境模擬、微機電生醫晶片等，是下世代的重要生醫轉譯研究工具，可加速新藥發展，落實精準醫療。

CogX Festival的焦點活動Semi Impact Summit將於倫敦時間9月14日舉行，國研院多位研究人員受邀擔任主講者，包括國家高速網路與計算中心主任張朝亮、台灣半導體研究中心副主任莊英宗、國家地震工程研究中心副主任柴駿甫、院本部國際事務室主任張美瑜、台灣儀器科技研究中心副研究員游智勝等。

國家地震工程研究中心研發的斜面滾動隔震支承（SRB）及水平振動台，挽救了數十億的經濟損失。圖／國科會提供
國家地震工程研究中心研發的斜面滾動隔震支承（SRB）及水平振動台，挽救了數十億的經濟損失。圖／國科會提供

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