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陳明通榮退惹議 台大澄清

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
新竹市前市長林智堅（左）因論文遭認定抄襲，連帶波及指導教授國安局前局長陳明通（右）。圖／聯合報系資料照片
新竹市前市長林智堅（左）因論文遭認定抄襲，連帶波及指導教授國安局前局長陳明通（右）。圖／聯合報系資料照片

新竹市長前市長林智堅與行政院副院長鄭文燦被控論文抄襲，兩人學位遭撤銷，指導教授、國安局前局長陳明通被質疑違反學術倫理，仍順利於今年八月自台大退休。經手林智堅學倫案的社科院院長蘇宏達表示，昨日台大舉行卸任主管暨人員榮退儀式，陳明通也在受獎之列，傷害台大甚深仍獲獎，台大校長陳文章應下台負責。

台大表示，學校依往例舉行年度「名譽教授、卸任主管暨退休人員茶會」，國發所前教授陳明通已獲教育部核准退休，因此名列今年度退休人員，校長按例致贈紀念品，所有編制內教職員工退休校方均會致贈紀念品，且程序也非頒獎。

蘇宏達說，發現陳明通也在受獎之列，完全無法理解。榮退儀式是感謝、表揚為台大付出的行政人員和教師，均由校長親自主持，並有高層主管出席觀禮，他當場要求停止頒授陳明通獎項、刪除其名並請離場。

蘇宏達質疑，「榮退」是對有貢獻前輩表達感謝，豈能對一位已被認定濫用台大名器、嚴重斲傷校譽，且至少已兩位學生碩士論文抄襲被認定，迄今仍拒絕道歉的人頒獎表揚？他認為公開頒獎形同羞辱受獎前輩及台大校譽，要求陳文章立刻下台。

據台大教職員工退休（職）紀念品致贈要點，紀念品為黃金製紀念戒指，正面校徽圖案，背面榮退紀念字樣以校長署名致贈。

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