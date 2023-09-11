淡大2度完成飛試 科研探空火箭「Jessie」屏東旭海順利升空

淡江大學今上午6點49分於屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射第2支科研探空火箭「Jessie」，這也是旭海發射場啟用以來，首個2度完成飛試的團隊，此次試射「Jessie」推進7秒，最高飛行高度4.32公里；國科會表示，期待持續透過國家太空中心支持的科研火箭研發計畫，培育更多太空人才，推動台灣太空技術發展。

航空太空工程學系主任蕭富元表示，今年6月淡江大學「淡江一型」科研探空火箭成功發射，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜，此次的「Jessie」以「淡江一型」為基礎，同樣是使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的為進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，原先在實驗室計算目標射高3.7公里，至發射場帶入現場天氣數據後，目標射高4.2公里。

航太系探空火箭計畫主持人王怡仁指出，「Jessie」採用輕量化的複合材料箭身，增加任務酬載，包括裝設磁場量測計、應變規及加速規等，「磁場量測計」功能為量測飛行中箭身環境的地磁分量變化，而「加速規」量測箭身振動頻率，2項任務相互比較可驗證箭身振動頻率，與地磁分量變化頻率的相對關係。

他說，「應變規」則是量測箭身的振幅，以記錄箭身的振動幅度，這些結構振動的資料，可做為航太系下支全型火箭「Polaris」箭身振動分析及減振的參考。

航太系任務指揮官倪昕呈說，由於老師經常戲稱團隊為「火箭隊」，經團隊投票，將此次試射的火箭以寶可夢裡火箭隊的領導者「武藏」的英文名字「Jessie」命名，「Jessie」總重42公斤，總長2.87公尺，最大直徑13公分，飛行高度最高可達4.2公里，平均推力為2164牛頓、最大推力為2898牛頓，燃燒時間7秒，總衝量則約為15000牛頓‧秒。