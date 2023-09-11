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淡大科研探空火箭Jessie 屏東旭海完成試射

中央社／ 台北11日電

淡江大學今天上午6時49分於屏東旭海的國科會「短期科研探空火箭發射場域」，成功發射淡大第2支科研探空火箭Jessie，進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，這也是旭海發射場啟用以來，首個兩度完成飛試的團隊。

國家太空中心（TASA）發布新聞稿指出，這次試射原先安排在9月3日，因颱風海葵影響，順延一週進行；國科會表示，期待持續透過TASA支持的科研火箭研發計畫，培育更多太空人才，推動台灣太空技術發展。

淡江大學航空太空工程學系系主任蕭富元說明，今年6月淡江大學淡江一型科研探空火箭成功發射，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜。

蕭富元指出，這次火箭Jessie以淡江一型為基礎，同樣是使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的是進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，原先在實驗室計算目標射高3.7公里，至發射場帶入現場天氣數據後，目標射高4.2公里。

淡大航太系探空火箭計劃主持人王怡仁表示，火箭Jessie除採用輕量化的複合材料箭身，也增加任務酬載；包括裝設磁場量測計、應變規及加速規。

王怡仁說明，「磁場量測計」功能為量測飛行中箭身環境的地磁分量變化，而「加速規」量測箭身振動頻率；此兩者將相互比較，以驗證箭身振動頻率與地磁分量變化頻率的相對關係。「應變規」則是量測箭身的振幅，以記錄箭身的振動幅度，這些結構振動的資料，可做為航太系下支全型火箭Polaris箭身振動分析及減振的參考。

淡大航太系三年級學生、任務指揮官倪昕呈說，由於老師經常戲稱團隊為「火箭隊」，經團隊投票，取寶可夢裡火箭隊領導者武藏的英文名字Jessie為火箭命名。

科研探空火箭Jessie總重為42公斤，總長2.87公尺，最大直徑13公分；飛行高度最高能達到4.2公里，平均推力為2164牛頓、最大推力為2898牛頓，燃燒時間7秒，總衝量則約為1萬5000牛頓‧秒。

TASA主任吳宗信表示，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，TASA今年已在行政院國科會的政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，並透過持續支持學界的科研火箭計畫，提升學界研製火箭能力、並進行人才培育。

為使國內學研界有合法安全的火箭發射場域，國科會於屏東旭海設置的「短期科研探空火箭發射場域」，由TASA辦理審查使用申請及營運管理，迄今已發射陽明交大HTTP-3A S2、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學淡江一型火箭，而今天的Jessie為場域啟用以來發射的第4支科研探空火箭。

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