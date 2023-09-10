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少子化缺生源 私校教師安置成問題

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
文化大學。聯合報資料照片 記者趙宥寧／攝影
文化大學。聯合報資料照片 記者趙宥寧／攝影

文大計畫讓教師擔任行政庶務的方式，以補足部分教師基本鐘點數的問題，引發爭議。不少私立大專校院則認為，少子化下，大校人力過剩的狀況可能愈來愈普遍，教師安置問題確實困擾不少學校。

若部分教師義務鐘點不足，元智大學教務長謝建興表示，學校設有規定，可引導教師擔任碩博士生指導教授，指導一碩士生可算○點二五鐘、博士○點五鐘；若充足，則多出來的鐘點也可換成給教師的費用。

龍華科大校長葛自祥則表示，教師基本鐘不足，依現行作法確實會引導其兼任行政，以符合減授鐘點，但也要教師有意願；或將教師安置到他系、引導到招生較佳的科系開課，但前提是該教師的專業要和安置科系對應，且要取得安置科系的同意。如真的都不行，再詢問教師是否願意轉任職員，但敘薪系統不同。

葛自祥說，再者則是教育部設有媒合平台，由學校協助該師轉介到他校任職，下下策才是資遣或優離。

據本報了解，教育部正開放學校提報一一三學年招生規畫，今年仍有學校欲寄存八百個招生名額，未來私校規模勢必再精簡。

教師 科系 教育部 少子化

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