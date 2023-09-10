兼行政職抵鐘點 大學師怒：打零工嗎

少子化下，不少大學招不滿，連帶影響教師難開課，義務鐘點無法達標。為此，文化大學近日找教師召開共識會議，開出各式各樣行政職，包括赴高中招生宣講、法律諮詢、文件翻譯等，完成一定庶務即可減授，但引發教職員反彈，質疑此舉形同讓教師幫處室「打零工」。

本報掌握，文化大學近一兩年部分科系招生數不到過去的一半，學生數大減，教師課開不成，也導致部分招不滿科系的教師基本鐘恐無法達標。

有文大教師透露，學校提出數種減授方案，卻以○點一鐘為單位，如教師提供法律諮詢二次、高中端入學前授課四小時可抵○點一鐘；承接國科會計畫，金額以每十萬元為○點一鐘。若教師缺二個義務鐘點，等於要去高中授課八十小時，形同把處室工作外包給沒課上的教師打零工。

也有教師質疑，學校未說明為何以○點一為單位，且恐比正常教學付出更多勞務，讓減授方案形同廉價徵人廣告。

高教工會研究員陳柏謙分析，文大的狀況恐是未來私校會面臨的問題，工會也協助爭取如教授開設英語授課應加成；或將執行教學實踐計畫、擔任論文指導教授等納入減授鐘點，而非硬開設各種行政庶務。

文大強調，減授鐘點計算標準均在草案階段，教師建議將作為參考依據。至於明年招生政策，文大說，目前未提報系所整併方案，會考量產業發展、社會需求等妥適規畫。