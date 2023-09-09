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淡江大學探空火箭「Jessie」 屏東旭海發射場10日升空

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
淡江大學繼6月5日首次發射「淡江一型」探空火箭成功後，預定10日上午6至8時於屏東旭海國科會短期科研探空火箭發射場發射第二支火箭「Jessie」。圖／國家太空中心提供
淡江大學繼6月5日首次發射「淡江一型」探空火箭成功後，預定10日上午6至8時於屏東旭海國科會短期科研探空火箭發射場發射第二支火箭「Jessie」。圖／國家太空中心提供

淡江大學執行國科會3年期計畫的科研任務，繼6月5日首次發射「淡江一型」探空火箭成功後，預定10日上午6至8時，於屏東旭海國科會短期科研探空火箭發射場發射第二支火箭「Jessie」，團隊今天下午進場準備；國家太空中心說，發射前半小時南北1公里將封閉道路，旭海漁港旁有觀看區，天候條件若不佳則延至11日。

淡江大學航空太空工程學系主任蕭富元說，6月第一次發射「淡江一型」，完成射高4827公尺的任務，接著依規畫執行2次科研酬載任務，若成功發射，將成為旭海發射場啟用以來，首個2度完成飛試的團隊；Jessie已在蘭陽校園完成火箭引擎測試和發射前演練，這次試射目標推進7.5秒，最高飛行高度3700公尺，進一步驗證學界小型科研火箭計畫的執行能力。

他說，「淡江一型」科研探空火箭成功發射，已驗證火箭研製與系統整合能力，通訊與遙測系統也運作得宜，這次的「Jessie」以「淡江一型」為基礎，同樣使用新興的固體推進劑RNX的單節火箭，目的為進一步驗證科學酬載與複材箭身的結構設計，並加上降落傘以回收火箭。

「Jessie」的總重為46公斤，總長2.87公尺，最大直徑13公分。飛行高度最高能達到3.7公里，平均推力為2164牛頓、最大推力為2898牛頓，燃燒時間7.5秒，總衝量約為15,000牛頓‧秒；淡江團隊常戲稱自己為「火箭隊」，因此以「寶可夢」裡火箭隊的領導者武藏的英文名字「Jessie」為火箭命名。淡江大學也是繼陽明交通、成功大學之後，第3個在國科會短期科研探空火箭發射場域飛射的大學火箭研發團隊。

淡大說，太空產業鏈包含衛星製造、太空運輸、地面設備、衛星資料應用4大領域，淡大具備火箭製造與發射技術外，也參與成功大學 Lilium 立方衛星星群計畫，負責軌道控制技術開發，預計2025年發射。

淡江大學繼6月5日首次發射「淡江一型」探空火箭成功後，預定10日上午6至8時於屏東旭海國科會短期科研探空火箭發射場發射第二支火箭「Jessie」。圖／國家太空中心提供
淡江大學繼6月5日首次發射「淡江一型」探空火箭成功後，預定10日上午6至8時於屏東旭海國科會短期科研探空火箭發射場發射第二支火箭「Jessie」。圖／國家太空中心提供

火箭 太空 團隊 淡江大學 國科會

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