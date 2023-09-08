快訊

遭爆住5千萬豪宅 高虹安今公布男友租約與匯款紀錄

力積電黃崇仁：假如我是台積電董座 美國投資案我會採拖延戰術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他曾懷疑人生...從諮商中走出來 甄選潛力心理師挑戰7次終得冠

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學英語系越南生陳文達參加越南澳洲國際學校與亞太人才青少年培訓集團的「未來潛力心理師」甄選奪冠，期許自己可以透過諮商幫助全世界的年輕人。圖／大葉大學提供
大葉大學英語系越南生陳文達參加越南澳洲國際學校與亞太人才青少年培訓集團的「未來潛力心理師」甄選奪冠，期許自己可以透過諮商幫助全世界的年輕人。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學英語系三年級的越南學生陳文達曾經歷過自己人生的灰暗期，因為尋求心理諮商，而走出來，立志想幫助更多年輕人，參加越南澳洲國際學校與亞太人才青少年培訓集團的「未來潛力心理師」甄選，挑戰六次失敗，今年終於第七次挑戰成功奪冠，也獲得新加坡醫院系統一年的諮商助理工作機會。

英語系主任鄭冠榮指出，陳文達的父親曾是從越南到澳洲工作的甘蔗田工人，一邊工作，一邊進修，最後拿到博士學位，目前已是澳洲大學教授，父母希望他可以學習獨立自主，陳文達也自我要求高，在學業與經濟都希望自立自強，不想造成父母的負擔，所以在越南念醫學院時，就一邊打工、一邊念書。

25歲的陳文達說，他打工曾當過心理師助理、服務生、英文老師，但其實在越南讀大學時面對課業和經濟上的壓力，又不想找父母談，常會懷疑人生，甚至問自己「我為什麼還在這裡？」，由於壓力和鬱悶，還曾經想不開，有一次走到頂樓真的想結束一切，當時手上的手機突跳出一個非洲男孩三餐不繼的照片，後又跳出一則越南男孩靠自己努力拿到國外獎學金要去念書的故事，他突然想「和非洲饑餓男孩比，他的問題應該是小問題」。

陳文達後來尋求心理諮商，發現有很多學生和年輕人問題更大，他發現許多年輕人在面對親人、朋友同儕的人際關係有挫敗感，也缺乏社交溝通技巧，因為無法和世界互動，心理健康出問題，在人海中沈浮，導致懷疑人生，因為自己也走過那段沈重的灰暗期，知道只要有人伸手引導年輕人面對問題，就是成功的第一步，因此他以成為心理諮商師為目標。

「未來潛力心理師」是國際性比賽，陳文達說，冠軍可以獲得新加坡醫院系統的工作機會，他在越南念大學時就嘗試參加甄選，希望透過這個平台，去幫助全世界的年輕人，前面六次比賽都未能獲選，直到今年第七次挑戰，他才如願獲獎，他感謝大葉大學師徒制帶給他的啟發，讓他很有家的感覺，在他準備參加活動或競賽時，英語系老師總是不吝給予建議。

陳文達說，下一代是未來的希望，心理健康很重要，他目前已擔任線上諮商師，希望可以藉由自己的生命經驗，幫助遭遇挫折的年輕人，保持心理健康，好好學習。

鄭冠榮表示，陳文達在越南是讀范玉石醫科大學兒童心理諮商，懷抱著關心下一代教育的夢想，再到大葉大學讀英文系。在「未來潛力心理師」甄選2千多人競爭中脫穎而出，他表現優秀，紐西蘭也有醫學院要提供高額獎學金給他，不過陳文達已決定要在大葉念完英文系，紐西蘭學校願意為他保留獎學金等他去念碩士。

大葉大學英語系鄭冠榮主任(左)與曹秀蓉老師(右)肯定陳文達(中)經歷失敗仍持續挑戰的精神。圖／大葉大學提供
大葉大學英語系鄭冠榮主任(左)與曹秀蓉老師(右)肯定陳文達(中)經歷失敗仍持續挑戰的精神。圖／大葉大學提供

心理諮商 心理師

延伸閱讀

影／青年免費心理諮商名額追加 黃敏惠：心理健康是人權價值

不生育不是追求理想 調查：年輕人其實希望擁有大家庭

近廟欺神不識天地掃石灰窯 素人為家鄉林園創作E繪本

影／直擊畫面曝光！台西漁民冒險拍下大海潮：住這裡數十年看了也怕

相關新聞

暨南大學護理系首屆52名新生9月11日入學 護健學院今揭牌

國立暨南國際大學上午舉辦護理暨健康福祉學院揭牌，暨大護理學系今年起成為全台最新的護理系，更是南投縣第一家，更是全國綜合性...

瞄準生醫產業兆元產值 馬偕醫檢暨再生系明年啟動招生

瞄準生醫產業兆元產直，馬偕醫學院提出申請成立「醫學檢驗暨再生醫學學系」並獲教育部核准，將在2024年度起招生，預計招收4...

環球科大曾爆違法扣薪 董事會終動用「設校基金」還錢

教育部今年6月拍板4所大專校院112學年起停招、明年7月底正式停辦走入歷史，其中2所技專校院均發生事前未與教師完成協議，...

學生扮營造廠模擬投標 台科大師5度通過教學實踐計畫

教育部公告「112年教學實踐研究計畫」審查結果，國立台灣科技大學建築系教授阮怡凱導入遊戲式教學，如規劃「投標遊戲」，讓學...

他曾懷疑人生...從諮商中走出來 甄選潛力心理師挑戰7次終得冠

彰化縣大葉大學英語系三年級的越南學生陳文達曾經歷過自己人生的灰暗期，因為尋求心理諮商，而走出來，立志想幫助更多年輕人，參...

盲從高教／學歷通膨博士稀少 一旦畢業教授「如喪考妣」只能操自己

進醫學院，是許多高中生或家長心中的第一志願。毒理學權威、台灣大學醫學院毒理學研究所教授姜至剛直言，如果要賺大錢、當富翁，就不要選擇當醫師，他從小願望是當老師，雖然考上理想高中沒法就讀師專，但當上教授也算是圓了夢想。 他提到，台灣學歷通膨，很多碩博士生不知為何而念，研究動力和找研究方向的能力與十多年前大相逕庭，博士生少，新進助理教授找不到博士生或博士後，只能「自救」，把自己當博士生和博士後在「操」。博士生一畢業，指導教授更是「如喪考妣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦