他曾懷疑人生...從諮商中走出來 甄選潛力心理師挑戰7次終得冠

彰化縣大葉大學英語系三年級的越南學生陳文達曾經歷過自己人生的灰暗期，因為尋求心理諮商，而走出來，立志想幫助更多年輕人，參加越南澳洲國際學校與亞太人才青少年培訓集團的「未來潛力心理師」甄選，挑戰六次失敗，今年終於第七次挑戰成功奪冠，也獲得新加坡醫院系統一年的諮商助理工作機會。

英語系主任鄭冠榮指出，陳文達的父親曾是從越南到澳洲工作的甘蔗田工人，一邊工作，一邊進修，最後拿到博士學位，目前已是澳洲大學教授，父母希望他可以學習獨立自主，陳文達也自我要求高，在學業與經濟都希望自立自強，不想造成父母的負擔，所以在越南念醫學院時，就一邊打工、一邊念書。

25歲的陳文達說，他打工曾當過心理師助理、服務生、英文老師，但其實在越南讀大學時面對課業和經濟上的壓力，又不想找父母談，常會懷疑人生，甚至問自己「我為什麼還在這裡？」，由於壓力和鬱悶，還曾經想不開，有一次走到頂樓真的想結束一切，當時手上的手機突跳出一個非洲男孩三餐不繼的照片，後又跳出一則越南男孩靠自己努力拿到國外獎學金要去念書的故事，他突然想「和非洲饑餓男孩比，他的問題應該是小問題」。

陳文達後來尋求心理諮商，發現有很多學生和年輕人問題更大，他發現許多年輕人在面對親人、朋友同儕的人際關係有挫敗感，也缺乏社交溝通技巧，因為無法和世界互動，心理健康出問題，在人海中沈浮，導致懷疑人生，因為自己也走過那段沈重的灰暗期，知道只要有人伸手引導年輕人面對問題，就是成功的第一步，因此他以成為心理諮商師為目標。

「未來潛力心理師」是國際性比賽，陳文達說，冠軍可以獲得新加坡醫院系統的工作機會，他在越南念大學時就嘗試參加甄選，希望透過這個平台，去幫助全世界的年輕人，前面六次比賽都未能獲選，直到今年第七次挑戰，他才如願獲獎，他感謝大葉大學師徒制帶給他的啟發，讓他很有家的感覺，在他準備參加活動或競賽時，英語系老師總是不吝給予建議。

陳文達說，下一代是未來的希望，心理健康很重要，他目前已擔任線上諮商師，希望可以藉由自己的生命經驗，幫助遭遇挫折的年輕人，保持心理健康，好好學習。

鄭冠榮表示，陳文達在越南是讀范玉石醫科大學兒童心理諮商，懷抱著關心下一代教育的夢想，再到大葉大學讀英文系。在「未來潛力心理師」甄選2千多人競爭中脫穎而出，他表現優秀，紐西蘭也有醫學院要提供高額獎學金給他，不過陳文達已決定要在大葉念完英文系，紐西蘭學校願意為他保留獎學金等他去念碩士。