快訊

下班注意！17縣市有雨溼答答 南台灣恐降豪雨、台東大雷雨

北市警中正第一分局小隊長疑涉洩密罪 移送士林地檢署複訊

力積電董座黃崇仁：台積電美國廠會很辛苦 一旦成功會非常偉大

成大、南護簽署合作備忘錄 共享教學實習資源

中央社／ 台南7日電

國立成功大學和國立台南護理專科學校今天簽署策略聯盟合作備忘錄，未來將共享教學及實習資源、推動學術與應用等研發計畫。

成大校長沈孟儒、台南護專校長黃美智，今天下午在成大代表兩校簽署策略聯盟合作備忘錄，將在現有教學等相關交流互動基礎進一步強化合作，讓彼此茁壯及創造雙贏。

成大、南護策略聯盟合作項目，包括教學及實習資源共享，校舍資源共享，促進南護學生優質升學管道及生涯規劃與教師進修，合作推動各類學術與應用等研發計畫。

沈孟儒指出，台灣邁向超高齡社會，護理人力更形重要，成大和南護策略聯盟，將有效提升護理人力，雙方簽約交流合作，邁向更好未來。

黃美智表示，南護從護校時期迄今已有70年歷史，近年新增老人服務事業科及參與護理機構評鑑，提升護理品質。成大、南護長期互動密切，簽署策略聯盟將過去交流、互動提升到正式層次，互補、互利、共榮。

成大發布新聞稿指出，台南護專是國內唯一的國立護理專科學校，目前學生人數近2000人。但南護校地面積較小，長遠發展恐受影響，成大和南護策略聯盟，有利於資源整合與優化，提高效率。

成大 台南 實習

延伸閱讀

宋祖兒、蔣依依被爆逃漏稅回應大不同 戲若被斬21歲男偶像成大苦主

全國牙醫系首座臨床訓練中心 成大：增加學生熟悉度

成大連結大馬華社研究中心 強化馬華文學研究

影／天雨路滑或未注意前車？台78線4車追撞、白色BMW撞爛到「認不出車型」

相關新聞

台日半導體合作 陽明交大攜工研院、九州大學簽MOU

國立陽明交通大學今（7）日就半導體、智慧載具、綠能三大領域，與工研院、日本九州大學達成共識簽定備忘錄，未來將攜手三大...

陽明交大「外加名額」開中醫學系把餅做大？醫學會籲勿開先例

國立陽明交通大學「外加名額」開中醫學系學士班，盼把餅做大，台灣中醫臨床醫學會再度回應，擔憂只要一開先例，加劇台灣醫療的不...

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

為擴大吸引優秀國際生來台就讀，並鼓勵國際生留台工作，教育部今天宣布「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計五年內投入52億...

五年投52億留才 教育部估僑外生留台就業可提高至七成

行政院今（7）日通過「促進國際生來台及留台實施計畫」，預計五年將投入52億元，設置十個海外基地，在歐美國家與新南向國家設...

靈性經濟學淨化海內外200萬餘人心 海雲繼夢法師當選北大傑出校友

台北大學日前遴選傑出校友，包括畢業後從事企業經營、公共服務、藝文體育和行誼典範等各行業，選出12名當選人。其中海內外信眾...

半導體、金融人才急缺 教育部開設新型專班招境外生

教育部今（7）日指出，將聚焦在STEM(科學、技術、工程、數學)、金融及半導體相關領域為優先招生目標開設新型專班，提供產...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦