成大、南護簽署合作備忘錄 共享教學實習資源

國立成功大學和國立台南護理專科學校今天簽署策略聯盟合作備忘錄，未來將共享教學及實習資源、推動學術與應用等研發計畫。

成大校長沈孟儒、台南護專校長黃美智，今天下午在成大代表兩校簽署策略聯盟合作備忘錄，將在現有教學等相關交流互動基礎進一步強化合作，讓彼此茁壯及創造雙贏。

成大、南護策略聯盟合作項目，包括教學及實習資源共享，校舍資源共享，促進南護學生優質升學管道及生涯規劃與教師進修，合作推動各類學術與應用等研發計畫。

沈孟儒指出，台灣邁向超高齡社會，護理人力更形重要，成大和南護策略聯盟，將有效提升護理人力，雙方簽約交流合作，邁向更好未來。

黃美智表示，南護從護校時期迄今已有70年歷史，近年新增老人服務事業科及參與護理機構評鑑，提升護理品質。成大、南護長期互動密切，簽署策略聯盟將過去交流、互動提升到正式層次，互補、互利、共榮。

成大發布新聞稿指出，台南護專是國內唯一的國立護理專科學校，目前學生人數近2000人。但南護校地面積較小，長遠發展恐受影響，成大和南護策略聯盟，有利於資源整合與優化，提高效率。