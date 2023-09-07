陽明交大「外加名額」開中醫學系把餅做大？醫學會籲勿開先例

國立陽明交通大學「外加名額」開中醫學系學士班，盼把餅做大，台灣中醫臨床醫學會再度回應，擔憂只要一開先例，加劇台灣醫療的不患寡而患不均，呼籲落實人力總額控管。

教育部8月31日發文同意國立陽明交通大學113學年度以「外加名額」設立中醫學系學士班，校方近日透過文字聲明，面對中醫多數在基層診所僅少數在醫院的現況，新設中醫系培育醫院臨床、科學研究及生技產業所需中醫人才，盼全台第1個國立大學中醫系的設立能促進中醫教育與科研發展。

對於陽明交通大學校長林奇宏日前向媒體說明，365個招生名額未用完，估計缺額100人，外加30個名額，不影響總額，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方告訴中央社記者，雖中醫系每年365名招生名額是各校默契，但不論是中研院院士林昭庚的研究或衛生福利部公告，建議員額數都是250人。

陳麒方說，新設中醫系的前提是總額管制，應符合遊戲規則，而非另行外加，呼籲落實高等教育醫事人力總額控管。以近年牙醫學系與藥學系的增設為例，都是在總額內調控，中醫學系突破總額管制，只要一開先例，恐怕會加劇全國醫療的不患寡、患不均。