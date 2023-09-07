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缺師資 私大外加名額增 「看得到吃不到」

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部調整一一三學年大專校院資通訊外加名額占比，國立大學減少百分之五，私立大學則可以擴充至百分之十五，但私校高層指出，「很難有私校做得到。」即便是老牌理工型私立大學，近年給予一成外加名額也很難全數使用，增至百分之十五，對私校量能而言。恐是看得到吃不到，政策只是「表面大方」。

一名私立大學高層坦言，即便是以理工為主的老牌私立大學，每年最終也只能開出約百分之三的外加名額，主要在於私校生師比已緊繃，想多招生還要考慮設備是否充足，教育部此舉只是「表面大方」，不是開放外加名額就能貿然招生。

中原大學教務長皮世明表示，該政策最大好處還是國立大學終於減招，有助於減輕私立大學招生壓力。

皮世明也說，相較於招募學士班學生，國立大學更傾向招募研究所碩博班生，除了國立大學需研究人力投入外，學生若想進入科技業大公司也幾乎都需具備碩士學歷，因此即便學士由私立大學出身，學生最終多還是會到國立大學讀研究所。

而教育部也指出，資通訊名額外加政策碩博士班現行至多可擴充百分之廿，一一三學年度起將調整為國立大學可至多擴充百分之廿五、私立擴充百分之十五。

東吳大學校長潘維大則表示，大學招生應落實育才分工，頂尖大學司職培育研發人才，私立大學等承擔培育應用人才的責任。

教育部 東吳大學 中原大學

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