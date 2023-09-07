資通訊外加名額 台清交被調降

因應資通訊產業缺工，教育部配合行政院，於一○九學年推出「精進資通訊數位人才培育策略」，大學資通訊相關科系均可外加百分之十的招生名額，但也導致國立大學愈招愈多，排擠私立大學招生。據本報掌握，教育部調整一一三學年資通訊外加名額占比，國立大學僅能擴充百分之五，私立百分之十五，台清交等頂大均減招。

本報日前報導，受資通訊外加名額影響，國立大學學生愈招愈多，但電資學院等生師比卻差強人意，外加名額也導致學生向上流動至國立大學，導致私立大學更難招生。

資通訊外加名額也讓國立大學敞開大門，教育部統計，一一一學年核定一八八一個資通訊外加名額，其中一○○四名為國立大學；一一二學年則核定一六四九名，一○一五名亦在國立。近日大學陸續提報一一三學年招生規畫，教育部透露，一一三學年起調整國立大學資通訊外加名額占比，學士班從百分之十，調降為百分之五、私立大學則可擴充至百分之十五。

台大校方證實，受政策使然，一一三學年資通訊外加名額確實減少，學校申請四十一名，但最終各招生管道名額和占比還須待教育部核定。

陽明交大教務長陳永昇則說，學士班實質名額，教育部是「鐵板一塊」，國立大學難增減，但為扶植國內資通訊產業，近年才推出資通訊外加名額政策，不過今年國立大學外加都較去年腰斬，主要是因為國立外加名額多，已導致私立招生較困難。

陳永昇表示，陽明交大今年約減少五十個外加名額，但持續鼓勵學子投入，奈米學士班一一三學年也向教育部申請更名為半導體學系。

清大副校長戴念華表示，學士班資通訊外加名額，一一三學年僅申請卅七名。他指出，名額「正常就好」確實不能每年外加，大學是以正常名額規畫師資量，「要給更多學生，也要學校吃得下」，否則恐是師生均辛苦，甚至拖垮研究量能。

而台大也呼籲，雖有外加名額政策，但師資員額支援，教育部也應有配套措施，以維持合理生師比及教學品質；對各領域發展亦應有整體規畫，避免人才失衡。