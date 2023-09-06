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清大基因編輯酵母菌 低碳生產化工原料創台灣先例

中央社／ 台北6日電

淨零浪潮下，化學工業勢必得轉型，國立清華大學化工系講座教授胡育誠率團隊，開發基因編輯技術改造酵母菌，以低污染方式生產高價值尼龍的重要原料「中碳鏈二元酸」，發展台灣第一個自有生產技術，已申請多國專利，後續將洽談技轉。

國科會今天舉辦學術成果記者會，胡育誠表示，製造半導體原材料中，化工相關製品佔材料比重達6成以上，可見化工業是台灣護國神山群之一，不過，傳統上化工業以石油為原料、高耗能高碳排的化學法生產為主，淨零時代下，低耗能又環保的微生物轉化法成為轉型之路。

隨著有「基因神剪」之稱的基因編輯技術CRISPR問世，胡育誠指出，他藉此調控微生物的代謝路徑，使微生物生產自然界本不會生產的生質化學品，比如開發基因編輯藍綠菌CRISPR技術，讓藍綠菌可將吸收到的二氧化碳，轉換成琥珀酸等生質化學品。

同時，製造高價值尼龍的重要原料「中碳鏈二元酸」，以生物轉化法來說，目前全球領導廠商主要是中國，胡育誠表示，中國已投入30年，而他與團隊大概是3、4年前才開始進行計畫，開發基因編輯技術改造酵母菌，生產中碳鏈二元酸，發展台灣第一個自有生產技術。

胡育誠指出，運用此技術所生產的中碳鏈二元酸產量，已可與世界領導廠商並駕齊驅，團隊同時發展下游的純化以及鑑定程序，目前已經申請3項台灣、美國及中國專利，相關論文今年也已發表在國際頂尖期刊。

胡育誠表示，現在已有廠商接洽合作，投資建立實驗室，團隊也會持續進行製程的縮短與優化，以利後續洽談技轉、導入商業化生產。

國科會工程處處長李志鵬則指出，樂見在國科會「產學大聯盟計畫」、「中堅躍昇研究計畫」及「特約研究計畫」支持下，胡育誠率領團隊開發各種基因編輯微生物生產生質化學品的技術，協助化學工業減少在製造化學品過程中，所產生的碳排放與能源消耗。

清華大學 基因 專利 國科會 半導體 碳排放

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