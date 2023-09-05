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五星級學舍又+1　萬華蛋黃區東吳大學「有容宿舍」開張

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東吳大學斥資逾三億的有容宿舍於9月1日正式開張，新宿舍就位於萬華區大理街140號，可謂地處萬華蛋黃區。圖／東吳大學提供
東吳大學斥資逾三億的有容宿舍於9月1日正式開張，新宿舍就位於萬華區大理街140號，可謂地處萬華蛋黃區。圖／東吳大學提供

近年大專校院致力更新老舊宿舍東吳大學今天（9/6）表示，斥資逾三億的有容宿舍於9月1日正式開張，新宿舍地址位於萬華區大理街140號，可謂地處萬華蛋黃區。有容宿舍提供418個床外，開放大二以上學生入住。

東吳大學位於大理街的有容宿舍9月正式開張，校方表示，有容宿舍為地上11層、地下1層的電梯大樓，分為兩人房與四人房兩種房型，提供418個床位，腳踏車車程約八分鐘即可到達城中校區，鄰近捷運龍山寺站，附近則有超商、攀岩場等休閒空間。

校長潘維大表示，宿舍建置期間各單位各司其職，而東吳宿舍管理一向是楷模等級，各大專院校還會特地來觀摩，而宿舍對學生來說，不只是住的地方，更是學習場域以及累積生活經驗的地方。

東吳大學過去苦於校內空間不足，但校方持續於外雙溪、城中校區鄰近區域尋找適合興建宿舍的場域，108年11月經校方與董事會支持，有容宿舍於110年1月13日建案動土，112年4月20日宿舍建案落成取得使用執照，同年6月1日雙方簽訂房地租賃契約書，9月1日啟用。

東吳大學指出，有容宿舍為東吳大學校外承租的全新學生宿舍，租期共計19年3個月，二年級以上舊生將成為首批住宿生。也因宿舍西北側植有兩株老榕，現為台北市文化局列管受保護樹木、枝葉繁茂，依「榕」諧音命名「有容學舍」，兼取《尚書》有容德乃大之氣蘊，期勉東吳學生具備寬容博大的胸襟。

東吳大學也說明，除有容學舍外，東吳校外宿舍尚有北投泉思學舍；未來，學生住宿中心將持續營造舒適、安全、溫暖的住宿氛圍，使其成為培育博雅學子的重要場域。

有容宿舍自習區主打木質文青風格。
有容宿舍自習區主打木質文青風格。

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宿舍 東吳大學 住宿

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