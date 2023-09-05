大學生個性「E型」難忍受「I型」室友 還沒開學已喊：想回家

時逢開學季，住宿成為許多大學生的新體驗。一名網友分享，自己比較外向的關係，而室友都比較內向，導致身心俱疲，還沒開學就喊「我真的好想家……」。

原PO在Dcard的大學新生季板發文，表示身為一個MBTI屬性為E（Extraversion，外向）的人，要跟三個I（Introversion，內向）的室友相處真的很累。「揪吃飯什麼的，他們也都不去，想宅在宿舍，各做各的事，房間安靜的很可怕」，原PO看到別間宿舍都一起玩桌遊、出去吃飯，心生羨慕，貼文一出，引發網友熱烈討論。

不少「I型」網友發表自身想法，「E人歧視I人，難過」、「E人好煩，不能自己去嗎？一定要等來等去浪費時間，偶爾約還可以，每天都這樣，拜託饒了我吧！」、「身為I人，聽到有人說I人冷漠真的很X，安安靜靜不打擾任何人也有問題喔」、「我是I，但是我不想出去是真的懶得出門，不是不想社交」。

不過，也有網友認為是相處本質的問題，「我是I人，感覺室友應該也是，我們會一起聊天吃飯，我覺得是需要一些時間，等熟一點會比較好約，建議可以先開個話題聊聊天，認識一下，比較不會那麼尷尬」、「這我I人遇到比我更I的，還要假裝自己外向，結果約幾次後發現她們都懶的出去，好傷心，好不容易鼓起勇氣結果被拒絕」、「跟室友保持互相不干涉彼此生活的關係是最好的，看過很多硬要跟室友當朋友，最後吵架鬧矛盾變得整寢都很尷尬的」。