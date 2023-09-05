大學生個性「E型」難忍受「I型」室友 還沒開學已喊：想回家
時逢開學季，住宿成為許多大學生的新體驗。一名網友分享，自己比較外向的關係，而室友都比較內向，導致身心俱疲，還沒開學就喊「我真的好想家……」。
原PO在Dcard的大學新生季板發文，表示身為一個MBTI屬性為E（Extraversion，外向）的人，要跟三個I（Introversion，內向）的室友相處真的很累。「揪吃飯什麼的，他們也都不去，想宅在宿舍，各做各的事，房間安靜的很可怕」，原PO看到別間宿舍都一起玩桌遊、出去吃飯，心生羨慕，貼文一出，引發網友熱烈討論。
不少「I型」網友發表自身想法，「E人歧視I人，難過」、「E人好煩，不能自己去嗎？一定要等來等去浪費時間，偶爾約還可以，每天都這樣，拜託饒了我吧！」、「身為I人，聽到有人說I人冷漠真的很X，安安靜靜不打擾任何人也有問題喔」、「我是I，但是我不想出去是真的懶得出門，不是不想社交」。
不過，也有網友認為是相處本質的問題，「我是I人，感覺室友應該也是，我們會一起聊天吃飯，我覺得是需要一些時間，等熟一點會比較好約，建議可以先開個話題聊聊天，認識一下，比較不會那麼尷尬」、「這我I人遇到比我更I的，還要假裝自己外向，結果約幾次後發現她們都懶的出去，好傷心，好不容易鼓起勇氣結果被拒絕」、「跟室友保持互相不干涉彼此生活的關係是最好的，看過很多硬要跟室友當朋友，最後吵架鬧矛盾變得整寢都很尷尬的」。
▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言