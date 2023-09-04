陽明交大「外加名額」開中醫學系 醫學會：突破總額管制更混亂
國立陽明交通大學「外加名額」開中醫學系學士班，台灣中醫臨床醫學會今天呼籲落實高等教育醫事人力總額控管，避免人力失衡，衛福部回應增額是盼養成中醫藥教學研究人才。
教育部8月31日發文同意國立陽明交通大學113學年度以「外加名額」設立中醫學系學士班，台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方透過新聞稿指出，傳統醫學首次進入國立大學教育體系是指標大事，但其採外加名額，突破總額管制，讓中醫醫學教育更混亂。
陳麒方表示，醫療因在地需求、龐大背景知識、培育成本高，經濟合作暨發展組織（OECD）都採取總量管制措施。衛生福利部管轄醫事人員各職系，已明確表達中醫學系、物理治療學系、職能治療學系、驗光人員，皆已過度飽和，新增系所應在總額下調控，避免變相造成過多醫療誘發需求（SID）。
衛福部中醫藥司長黃怡超告訴中央社記者，「外加名額」設立中醫學系學士班一事，經教育部與衛福部討論，尋求中醫師全聯會意見後，22縣市中醫師公會理事長共識是允許增額不超過45人，這次增加名額30人，評估衝擊不大，中央樂見其成，國家中醫藥研究所長蘇奕彰也贊同。
黃怡超指出，多達9成中醫師服務於基層診所，台灣中醫診所確實漸趨飽和，僅1成在醫院中醫科，相對西醫教學、研究人才有加強空間。教育部准許國立大學成立中醫藥系符合「中醫藥發展法」意旨，希望可以養成中醫師科學家，以利台灣的中醫藥教學和研究發展，站穩領軍國際角色。
教育部透過文字回應，大學增設、調整院、系、所、學位學程（含中醫系）或招生名額，屬於大學自主範疇，學校可依社會經濟發展、國家建設需要，衡酌本身師資、圖書儀器設備、教室建築空間等資源條件自行規劃，並依校內程序，經校務會議通過後向教育部提出申請。
至於中醫師專業人才養成，教育部提到，涉及教、考、訓、用的一貫程序，由教育主管機關、醫療衛生主管機關、考試機關共同建立育成機制及專業認證配套措施；增設、調整院、系、所、學位學程案，均請各目的事業主管單位就國家、社會人力需求及人力推估（如產業人力是否飽和、長短期需求）等面向協助審查和提供意見，作為教育部核定的重要參據。
教育部表示，經相關中醫師團體表示支持，又因國立大學於教學品質及辦學持續性均具優勢，衛福部也同意於不影響既有中醫學系招生名額下，以總量外加方式辦理，因此教育部同意陽明交大增設中醫學系學士班自費生招生名額30名。
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