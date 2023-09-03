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海葵颱風來襲 靜宜新生剛好住學校宿舍 校方備乾糧泡麵

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜各系所的學長姐及宿舍幹部團隊，滿滿笑容提供最好的服務協助，充分展現靜宜人的愛與熱忱。圖／靜宜大學提供
靜宜各系所的學長姐及宿舍幹部團隊，滿滿笑容提供最好的服務協助，充分展現靜宜人的愛與熱忱。圖／靜宜大學提供

海葵颱風來襲，靜宜大一新生昨天和今天進住校園宿舍，校方為防範風雨可能造成住宿新生的飲食問題，供應思高、善牧及靜宜會館等三棟宿舍乾糧及泡麵等緊急儲糧；並拜託校內友好餐廳繼續提供餐點服務學生，更緊急聯繫相關廠商進駐校園，提供萬一停電時搶修與災後清理等協助。

靜宜大學校長林思伶到宿舍關心新生入住情況，祝福新生在靜宜大家庭展開愛、榮譽與勇氣的築夢旅程。

「靜宜大學的核心DNA是先愛我們的學生，再教育他！」林思伶指出，她少小離家北上求學時有家人相伴，出國唸書有教會朋友接機，無比幸運，Z世代大一新生更幸福，全家接送到校協助搬運行李等；難能可貴的是，靜宜各系所的學長姐及宿舍幹部團隊，滿滿笑容提供最好的服務協助，充分展現靜宜人的愛與熱忱。

來自史瓦帝尼的新生指出，很開心就讀台灣的靜宜大學，期望未來四年生活能學習專業、體驗大學生活、深入認識台灣更多的風俗民情；在校園中，最特別是看到有多位靜宜畢業的校友，陪伴子女進住宿舍並開心的回憶著當年大學生活點滴。

靜宜大學9月2至3日新生進住學校宿舍後，即將展開「入舍成長禮」及「新生啟航週」等系列活動。因應海葵颱風並維護相關人員的安全，校方制定完善備案隨時更新公告於校首頁；照顧每位新生在靜宜開啟未來嶄新4年的大學求學及生活。

自史瓦帝尼的新生期望未來四年生活能學習專業、體驗大學生活、深入認識台灣更多的風俗民情。圖／靜宜大學提供
自史瓦帝尼的新生期望未來四年生活能學習專業、體驗大學生活、深入認識台灣更多的風俗民情。圖／靜宜大學提供
海葵颱風襲台，靜宜新生進住學校宿舍，校方提供最貼心住宿服務。圖／靜宜大學提供
海葵颱風襲台，靜宜新生進住學校宿舍，校方提供最貼心住宿服務。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校長林思伶到宿舍關心新生入住情況，祝福新生在靜宜大家庭展開愛、榮譽與勇氣的築夢旅程。圖／靜宜大學提供
靜宜大學校長林思伶到宿舍關心新生入住情況，祝福新生在靜宜大家庭展開愛、榮譽與勇氣的築夢旅程。圖／靜宜大學提供

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宿舍 海葵颱風 靜宜大學

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