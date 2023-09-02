諾貝爾獎得主天野浩訪台大　三特質勉勵學子別埋沒天賦

國立台灣大學今年設置椰林講座，邀請國內外具卓越成就或國際影響力的學界或企業界人士到校演講，首場椰林講座即邀請到2014年諾貝爾物理學獎得主天野浩教授 (Hiroshi Amano)，現場座無虛席，天野浩分享投入藍光發光二極體研究的始末，也以三個研究員的特質勉勵青年學子，不要浪費自己的天賦。

名古屋大學特聘教授天野浩昨日於台大椰林講座開講，以「Why did GaN-based blue LED emerge from a poor University」為題發表演講，台大錢思亮講堂湧入600位師生，校方甚至開闢第二現場，容納無法到場蒞臨的師生。

2014年，天野浩與現任名古屋大學特聘教授及名譽教授赤崎勇 、美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授中村修二3人，憑藉「發明高亮度藍色發光二極體，帶來節能明亮的白色光源」，共同獲得諾貝爾物理學獎。藍光LED使人類獲得發出三原色光的LED，得以用LED發出足夠亮的白光，白光LED燈則大幅提高照明效率。

天野浩於演講中表示，當年研究資源貧乏的名古屋大學之所以能點燃藍光發光二極體技術革命的火花，來自於指導教授赤崎勇對於發光二極體的堅持，赤崎勇追求屬於自己的原創性，於1973年開始從事藍光發光二極體研究，並堅持發展氮化鎵藍光發光二極體。

天野浩也提到，大一時受到教授啟發，萌生「讀書的意義在於造福人群」的信念，大四選擇氮化鎵藍光發光二極體為畢業研究主題，因此與藍光發光二極體結下不解之緣，當時堅信若能成功開發藍光發光二極體，將能實現平面顯示器並改變世界。

天野浩表示，曾有3年時間未能成功獲得高品質氮化鎵，但研究歷程相當有趣，能和同學架設有機金屬化學氣相沉積設備，並靠自己思考與研究。碩士班末期，因急著完成實驗在低溫下沉積氮化鋁緩衝層，卻意外使得接續成長的氮化鎵擁有極佳的品質，當時感動到無以言喻。

天野浩獲得名古屋大學獎學金並進入博士班。他談到，博士班以開發P型氮化鎵為目標，雖未能如期達成，但在後續仍成功以鎂摻雜開發P型氮化鎵，並實現氮化鎵藍光發光二極體。

天野浩勉勵學生，「展望未來」(Vison of the future)、「熱情」 (Enthusiasm) 與「堅持」 (Persistence) 是研究人員最重要的特質，也期勉學子們，「現在輪到你們上場了，不要浪費自己的天賦！」