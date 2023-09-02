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台科大入學指導活動迎新 校長顏家鈺勉勵成為π型人才

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台科大昨天舉辦新生入學指導活動，迎接今年1420名大一新生，以及包含來自15個國家的外籍學生。圖／台科大提供
台科大昨天舉辦新生入學指導活動，迎接今年1420名大一新生，以及包含來自15個國家的外籍學生。圖／台科大提供

台科大昨天舉辦新生入學指導活動，迎接今年1420名大一新生，以及包含來自15個國家的外籍學生。學校鼓勵新生，利用台灣大學3校系統跨校選課、把握機會與外籍學生交流，期勉學生鼓起勇氣說英文，成為具專業、博雅素養與國際橋接力的π型人才。

台科大校長顏家鈺以校訓「精誠」勉勵新生多元學習、追求卓越，進入大學後不只要做研究、學理論，實務上的技術與精益求精的態度也相當重要，學校會全力給予適合的指導與磨練。

顏家鈺也鼓勵學生與外籍生交流，「重點不在於講得好不好」，只要能溝通即可，希望學生鼓起勇氣以英語進行交流，藉此成為國際上溝通串接的橋梁，最後成為一名同時具備專業、博雅素養與國際橋接力的π型人才。

為方便與海外大學接軌，台科大自112學年起落實一學期16周修業周數，副教務長謝佑明也提醒學生，多利用台灣大學系統，台大、台師大、台科大3校校際選課，運用跨校的學習資源提升自我。

台科大也統計，3校間跨校輔系、雙主修也是熱門選項之一，112學年度3校共開放輔系55系、雙主修36系，合計184人次提出申請、80人錄取，可見跨領域學習、培養兩種專業技能的重要性。

今年的大一新生代表、建築系學生陳思妤畢業於台東公東高工室內空間設計科，她表示，高職期間參加全國技能競賽展示設計職類獲得金牌，順利透過技優管道錄取建築系。雖然建築和室內設計不一樣，但希望於未來4年學習到建築專業知識與業界使用軟體，也會透過學校資源加強語言能力，爭取出國交換機會。

畢業於台北市立陽明高中的新生代表、不分系學生陳柏鈞表示，原本預計朝資工系前進，但參加台科大說明會後知道有不分系學士班，大一可以選修全校任何科系課程，大二再依興趣選擇主修科系，因此想深入了解過後再給自己一次選擇志向的機會。

台科大校長顏家鈺以校訓「精誠」勉勵新生多元學習、追求卓越。圖／台科大提供
台科大校長顏家鈺以校訓「精誠」勉勵新生多元學習、追求卓越。圖／台科大提供

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