台達北科聯合研發中心 正式揭牌
台達電子與台北科技大學自二○二○年啟動「台達北科聯合研發中心」合作，至今已投入逾千萬元研究經費，研發中心昨正式揭牌，象徵雙方產學合作邁向新里程碑。台達總裁暨營運長張訓海表示，北科大是台灣重要的實務研究型大學，其學生在專業、團隊合作與解決問題的能力都很優秀，盼藉由產學合作，培養更多頂尖電源技術人才。
透過該中心，台達與北科大電機系、機械系師生合作，聚焦研發電動二輪車控制、充換電站系統、智慧家電、電池二次利用及直流供電等前瞻技術以及在創新領域的應用，期望加速產業升級及研究成果商品化，共同培育高階技術人才。
張訓海表示，研發中心揭幕後，將更積極投入電力電子相關應用研究，發展多元創新電源、驅控產品及其解決方案。
北科大校長王錫福表示，台達為全球電源產業龍頭，以電力電子為核心研發高效能的電源轉換器產品。北科大培育全台灣最優秀的電力電子人才，雙方自二○二○年合作至今，累計數十位學生參與專案，超過半數學生畢業後加入台達，其中包括十六位碩士及兩位博士，還共同發表六篇國際SCI論文，成功申請多國專利。
王錫福表示，未來台達團隊進駐北科大前瞻技術研究總部，雙方將共同研發高效率及高功率密度的電源轉換技術，建立產學無縫接軌的合作典範。
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