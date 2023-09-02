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邀竹女改隸 陽明交大：方向不變、對象多元

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
新竹女中與陽明交大的改隸案，竹女29日開新學年校務會議，會議中也討論已聽到各界聲音，校方將先持續深化與大學端的合作，同時針對學生、家長、校友的意見進一步調查。圖／報系資料照
新竹女中與陽明交大的改隸案，竹女29日開新學年校務會議，會議中也討論已聽到各界聲音，校方將先持續深化與大學端的合作，同時針對學生、家長、校友的意見進一步調查。圖／報系資料照

陽明交大日前邀請新竹女中改隸附中，受到竹女校友強烈反彈。陽明交大校長林奇宏昨表示，「方向不變，對象多元」，大學向下延伸高中、邀請改隸方向不變，但對象將更多元化，更指不只竹女，包括外縣市都有高中主動向陽明交大提改隸意願。

竹女29日召開新學年校務會議，校方定調先深化與大學端的合作，並進一步調查學生、家長、校友意見建立共識，後續是否繼續啟動改隸程序，沒有時間表。

林奇宏表示，新課綱上路後，創造新一代年輕人，大學也不能再用過去的那一套教學生，以前台灣多為代工產業、老是跟著別人走，但現今部分領域已走在世界前端，更需要開創、突破的新概念。他認為，大學要往前連結高中職，要教育中堅人才必須先知道學生的背景狀況，才能銜接世界級的技術跟潮流。

林奇宏透露，「也有人來跟我們接觸」，新竹縣市以外的高中願意找陽明交大談改隸，只是學校暫時不能透露，但事成後一定會公告周知。

據了解，陽明交大與竹女未來四年內不再討論改隸一事，在於竹女未料到校友反彈極大，且反彈最劇者多是70歲以上的校友，讓竹女承受輿論砲轟。

陽明交大副校長周倩表示，大學過去只要解決學用落差，但近年也發現高中和大學間的代溝，因此找高中改隸，也是盼落實大學的社會責任。

對於竹市議員日前質疑改隸案程序黑箱，林奇宏表示「絕對沒有」；周倩則說，陽明交大只在校務會議提案備查且和竹女說明，尚未提出合作意向書，可說還沒進入正式程序，學校定調「合校不成合作在」，陽明交大還是會協助竹女盤點課程。

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陽明交大 新竹 課綱

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