要開學了好焦慮！大學新鮮人怕與室友合不來 網推一妙物：很有安全感

大學新學期即將到來，許多大學新鮮人最擔心的，就是「如何和室友相處」。一位新生分享自己不喜歡社交，擔心住宿舍沒有個人空間，也很怕跟室友合不來，發文詢問網友和室友相處的案例，不少網友紛紛留言分享經驗談。

原PO在Dcard發文表示，自己身為極端I人（MBTI內頃人格），很抗拒到新的社交圈，尤其擔心自己沒辦法適應宿舍生活，直喊「要開學了但我超焦慮」，向網友尋求建議。

原PO提到，宿舍是四人一間，沒有自己的私人領域，會讓她覺得很緊繃、不能放鬆，真的很需要自己獨處充電的空間。她補充，宿舍室友剛好是兩兩同系，不同系的作息不同，等於自己跟同系室友必須相依為命，因此她很怕跟室友合不來，會直接變邊緣人。

不少網友認為順其自然就好，「不用太擔心，船到橋頭自然直」、「我覺得對於社交不用強求～但對於別人先釋出善意和主動也不要表現的抗拒」、「室友不一定要合得來，彼此尊重就好了」。

許多同為I型內向人格的網友，紛紛留言替原PO打氣，「我也是極端i人，當初要住宿舍時超擔心室友合不來，一進去發現大家其實跟我一樣緊張哈哈哈」、「我也是回宿舍不太想講話的人，所以到後來就很安靜了，我都靜靜做自己的事」、「真的會慢慢變熟，熟了之後做自己的事就不覺得尷尬了，很需要獨處空間的我都覺得能充電到」。

也有人提出實用建議，化解沒有個人空間的問題，「可以買個床簾把床擋起來，會很有安全感」、「獨處空間的話可以問室友們有沒有要裝床簾」、「躲在床簾裡面可以放鬆很多」。過來人也提醒，「記住一定一開始就要跟室友談寢室規則！」、「關於衛生還有每天睡覺的時間該講的要講好，在不熟的時候講這些才沒有感情可以傷」。