大學生活費多少才夠？他喊「1金額」女兒氣壞 過來人曝關鍵

新學期開始，許多家長又得為孩子的學費、生活費傷腦筋。一位爸爸網友表示女兒考上中部大學設計系，有抽到學校宿舍，在討論到每月生活費該給多少時，女兒希望每月能給1萬元，但原PO認為8000元應該夠了，結果女兒氣到幾天不和他說話，無奈只好上網徵詢網友意見。

一位爸爸網友在《匿名公社》以「大學住宿舍一個月該給多少生活費」為題發文，指女兒剛考上中部大學，有抽到宿舍，因讀的是設計相關科系，打算大二再開始打工，但父女在討論到每月生活費時，卻一直無法達成共識。

原PO表示，女兒探詢其他科系同學的生活費數字，家人大概每月會給6000元零用金，但因自己讀的是設計相關科系，材料費也是一筆開銷，希望原PO能每月給1萬元，但原PO自行估算，認為每月給8000元就應該夠了，往返的交通費再另外給，結果女兒聽完就氣到現在都不跟他說話，所以相聽聽網友意見，問「你們覺得一個月大概給多少才夠？」

貼文曝光引發討論，網友紛紛留言「永遠不會嫌夠的，會一直找機會往上加……『一個爸爸過來人的經驗』」、「麻煩自己打工自己付學費，這樣才會珍惜錢」、「很簡單實報實銷，玩樂錢沒有，要玩樂叫她大一就去打工，再吵一毛都不給，直接叫他出社會」、「材料費實報實消，要讓她學理財才不會亂花錢」。

也有過來人現身說法，「我是大四剛畢業的設計系學生。大一及大二是最忙課最多的時候，我們幾乎每個晚上都在學校做作業，連基本的社團都沒機會參加，打工也是！我在雲林讀書，每個月的生活費也就要10000元了，如果在中部其他地方一定更貴」、「我去問親友讀設計科的都說一、二年級課很滿，生活加材料費花費很多，建議幫她存銀行需要錢就去領，本子放父母身上有記錄可看，有急需時也能立刻幫忙」、「大一課程很滿晚上也都有課，要打工只能上小夜、大夜或早餐4~8，犧牲睡眠也無法好好讀書」。

接收到眾人的建議後，原PO也留言表示，已和女兒談好，每月5日存1萬元生活費到她的戶頭，材料費會另外給，也提供副卡讓女兒帶著，以防萬一。原PO還說，其實女兒一直有記帳的習慣，不是會亂花錢的孩子，這點也讓他放心不少。