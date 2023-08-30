快訊

放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

怕爆！「蘋果客服Mail」稱Apple Pay被鎖 一驗證Apple ID權限送詐團

華堡太小？美國漢堡王「廣告欺騙顧客」遭集體訴訟

大學生活費多少才夠？他喊「1金額」女兒氣壞 過來人曝關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一位家長表示女兒剛考上中部大學須住校，為了每月該給多少生活費，兩人談不攏，女兒氣到不和他說話，讓人很無奈。示意圖／ingimage
一位家長表示女兒剛考上中部大學須住校，為了每月該給多少生活費，兩人談不攏，女兒氣到不和他說話，讓人很無奈。示意圖／ingimage

新學期開始，許多家長又得為孩子的學費、生活費傷腦筋。一位爸爸網友表示女兒考上中部大學設計系，有抽到學校宿舍，在討論到每月生活費該給多少時，女兒希望每月能給1萬元，但原PO認為8000元應該夠了，結果女兒氣到幾天不和他說話，無奈只好上網徵詢網友意見。

一位爸爸網友在《匿名公社》以「大學住宿舍一個月該給多少生活費」為題發文，指女兒剛考上中部大學，有抽到宿舍，因讀的是設計相關科系，打算大二再開始打工，但父女在討論到每月生活費時，卻一直無法達成共識。

原PO表示，女兒探詢其他科系同學的生活費數字，家人大概每月會給6000元零用金，但因自己讀的是設計相關科系，材料費也是一筆開銷，希望原PO能每月給1萬元，但原PO自行估算，認為每月給8000元就應該夠了，往返的交通費再另外給，結果女兒聽完就氣到現在都不跟他說話，所以相聽聽網友意見，問「你們覺得一個月大概給多少才夠？」

貼文曝光引發討論，網友紛紛留言「永遠不會嫌夠的，會一直找機會往上加……『一個爸爸過來人的經驗』」、「麻煩自己打工自己付學費，這樣才會珍惜錢」、「很簡單實報實銷，玩樂錢沒有，要玩樂叫她大一就去打工，再吵一毛都不給，直接叫他出社會」、「材料費實報實消，要讓她學理財才不會亂花錢」。

也有過來人現身說法，「我是大四剛畢業的設計系學生。大一及大二是最忙課最多的時候，我們幾乎每個晚上都在學校做作業，連基本的社團都沒機會參加，打工也是！我在雲林讀書，每個月的生活費也就要10000元了，如果在中部其他地方一定更貴」、「我去問親友讀設計科的都說一、二年級課很滿，生活加材料費花費很多，建議幫她存銀行需要錢就去領，本子放父母身上有記錄可看，有急需時也能立刻幫忙」、「大一課程很滿晚上也都有課，要打工只能上小夜、大夜或早餐4~8，犧牲睡眠也無法好好讀書」。

接收到眾人的建議後，原PO也留言表示，已和女兒談好，每月5日存1萬元生活費到她的戶頭，材料費會另外給，也提供副卡讓女兒帶著，以防萬一。原PO還說，其實女兒一直有記帳的習慣，不是會亂花錢的孩子，這點也讓他放心不少。

【文教熱話題】

▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

住宿 學費

延伸閱讀

女大生兼職外送被同學笑「裝備仔」 網見打工理由心疼：值得尊敬

大學生生活費多少夠？過來人曝「最低月限度」：一天也才333

女大生兼職外送被同學笑「裝備仔」 網見打工理由心疼：值得尊敬

大一新生沒參加宿營會被排擠？ 網直言沒必要：尷尬的要死

相關新聞

大學生活費多少才夠？他喊「1金額」女兒氣壞 過來人曝關鍵

新學期開始，許多家長又得為孩子的學費、生活費傷腦筋。一位爸爸網友表示女兒考上中部大學設計系，有抽到學校宿舍，在討論到每月生活費該給多少時，女兒希望每月能給1萬元，但原PO認為8000元應該夠了，結果女兒氣到幾天不和他說話，無奈只好上網徵詢網友意見。

氣溫太高！清大研究團隊研發仿生材料 替建築穿上「涼感衣」

全球平均氣溫創下十萬年來新高，人紛躲進冷氣房或穿上涼感衣，由國立清華大學醫工所教授萬德輝主持的研究團隊向撒哈拉沙漠的銀蟻...

大一新生沒參加宿營會被排擠？ 網直言沒必要：尷尬的要死

暑假即將結束，許多大一新生都對大學生活感到期待。日前，有網友在PTT上提問「大一新生沒參加宿營會被排擠嗎？」並透露自己因聽說大學都使用原文書，害他非常緊張。

靜宜食營系研發「Quick-Eat 蔴薏湯塊」 獲食品產業創新競賽肯定

台中有名的「蔴薏湯」竟有龍眼乾的口味，靜宜大學食品營養學系師生結合當地食材，發揮專長學以致用，透過「專題式學習」課程研發...

台師大新生營開跑 校長吳正己勉：修讀雙語、跨系修課

大專校院也將於九月迎來開學，國立台灣師範大學今天舉行新生營，迎接1800位大一新鮮人。校長吳正己主持始業典禮，他也期許大...

7500萬元最大規模整治工程 清大成功湖風華再現

國立清華大學的成功湖是學校重要地標，承載校友回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，經清大校友捐款支持，學校去年投入7500...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦