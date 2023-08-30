氣溫太高！清大研究團隊研發仿生材料 替建築穿上「涼感衣」

全球平均氣溫創下十萬年來新高，人紛躲進冷氣房或穿上涼感衣，由國立清華大學醫工所教授萬德輝主持的研究團隊向撒哈拉沙漠的銀蟻取經，研發出仿生材料「超冷奈米纖維」，將這種輕薄可彎曲、不易破損、抗紫外光且耐酸雨的纖維薄膜鋪在屋頂，就像替建築穿上涼感衣，能讓室內降溫12度以上，大幅節省電費，節能減碳救地球。

萬德輝指出，撒哈拉沙漠銀蟻可在攝氏70度以上的沙漠中生存，主要因為身上有類似稜鏡的三角形體毛，可反射大部分的陽光，同時放射紅外光，達到降溫的功效。

團隊從沙漠銀蟻的體毛得到靈感，深入研究各種材料、形狀、尺寸、顏色，透過先進光學工程技術，以陶瓷材料製成直徑約數百奈米的白色纖維，可以反射97%的陽光，達到最佳降溫效果。

萬德輝說，他帶領學生頂著艷陽在清華校內建築樓頂進行實驗，在模型小屋屋頂鋪上超冷奈米纖維薄膜，再以紅外光熱像儀測量溫度，發現溫度即從攝氏50度降到了29度。

另一方面，炎夏汽車模型內的溫度動輒飆上60度，鋪上超冷奈米纖維薄膜後也降溫了17度，實在很驚人，超冷奈米纖維不僅可為建築物降溫，特別適用於綠建築，還可以應用在汽車、農業溫室、冷凍倉儲、大型資料中心及手機、電腦等消費性子產品，不需耗電就可以全天候散熱降溫。

清大指出，這項由清大主導、與台大、陽明交大攜手組成團隊的研究成果今年2月登上國際頂尖期刊《Nano Today》（奈米今日），團隊目前也正為超冷奈米纖維申請12項國內外專利。