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大一新生沒參加宿營會被排擠？ 網直言沒必要：尷尬的要死

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇提問，大一新生若沒參加宿營是否會被其他人排擠，非新聞當事者。示意圖／ingimage
網友好奇提問，大一新生若沒參加宿營是否會被其他人排擠，非新聞當事者。示意圖／ingimage

暑假即將結束，許多大一新生都對大學生活感到期待。日前，有網友在PTT上提問「大一新生沒參加宿營會被排擠嗎？」並透露自己因聽說大學都使用原文書，害他非常緊張。

原PO以「大一新生沒參加宿營會被排擠嗎？」為題，好奇發文詢問「請問大一新生沒參加宿營會被同學排擠嗎？什麼時候可以拿到學伴的MSN啊？大家跟學伴聯繫第一句話都什麼開場？」另外，他透露自己因聽說大學都使用原文書，害他感到非常緊張。

不少網友分享自己過去經驗，並強調大家在開學後就會自動形成小圈圈，「大學都各玩各的」、「我是覺得沒必要參加」、「沒差，我系會費都不繳」、「參加社團也能認識一堆人，根本不需要參加迎新」、「不會，去尷尬的要死，之後自然會有小圈圈」。

但也有部分網友持相反意見，認為參加活動可以增加認識他人的機會，「大學只有一次，你以後也不會有第二次迎新宿營，好不好玩總是去體驗一下，別讓人生沒什麼回憶」、「我認真說，去的話說不定可以認識到一輩子的朋友」、「不過大學想要找到圈圈，本來就要主動點，不貴的話，參加至少是認識一批人的管道」。

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