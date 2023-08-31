不怕外語系缺額危機！中原大學逆勢滿招 學生兩成進科技業
外語愈來愈沒人愛念？近年各大學外語相關學系的招生情況逐漸下滑，到了111學年度（2022～2023年度），根據教育部所公開的統計數據，甚至連老牌知名私立大學的應用外語系、英國語文學系都沒有達到100%滿招。但在這中間，中原大學應用外語系仍能逆勢保持不錯的招生情況，畢業生有兩成進科技業，關鍵在於跨領域。
外語學系挑戰：ChatGPT出現，更多人質疑學語言還有用？
今年ChatGPT橫空出世，讓教育界與學生都措手不及。影響最大的領域，莫過於語言翻譯、是否還要特地入大學花四年的時間學習外文？就成許多學子心中疑惑。
甚至，在今年4月期間，還有台大人文社會高等研究院院長廖咸浩就具名撰文指出，「更重要的是當前AI翻譯軟體及裝置的發展等於已經宣告，人人必須學習外語的時代即將結束。」
這些都在在顯示，如今再次花費大把時間、學習外文是否真的有必要的聲音在社會上真實存在。
因此，各大學外語學系能否找到方法替語言專業「加值」，讓學生感受到踏入職場是有希望且踏實的，就成為重要的關鍵。
中原如何替學生加值？加強第二外語＆跨領域實習機會
中原大學應用外國語文學系系主任廖恩崇表示，其實名稱為「應用外語」，代表實務上很重要，因此首先基礎的英文畢業門檻，中原就有基本的要求；再來，中原應用外語系還要求學生需具備第二外語能力，有「德、法、日、西」四種語言，要求需要修課至少三年，且通過一定程度的檢定。
例如日文至少要通過N3程度，「儘量讓他們的語言能力逼近德文系或法文系程度，至少基本的溝通沒有問題。」
另外，要求語言能力要有水準以外，更重要的就是實務面的專業延伸。
廖恩崇指出，像是傳統的外語系專業，諸如教學、翻譯相關，中原都設有這兩方面專業的學群可提供學生選擇。
再加上，最重要的就是跨領域的結合。
中原應外系跟電機、商學院都合作有學程，當學生修課後，就有機會在畢業後在商業或科技業找到工作，「我就有學生畢業後順利在科技業當PM。」
依據她的印象，中原應外系學生畢業後，除了從事專門的教學、翻譯工作外，有20%投入商業領域、還有另外20%投入科技業。
倘若就讀應用外語學系，還有各個延伸的實習機會。像是商業領域諸如飯店管理；教學方面，和附近國小簽約可以前往擔任實習老師；翻譯方面，則是和許多翻譯社、出版社合作，讓學生可以實際到工作現場理解譯者究竟怎麼做事。
例如，中原應外系設有專業的口譯教室，「模擬國際會議中，需要的即時口譯環境。就是在演講廳旁，有小小的口譯廳，讓學生可以有臨場感的練習，訓練上更紮實。」
前往國外交換，讓學生在大學階段就有國際經驗
最後，則是許多外文系學生的夢想：前往國外交換。
廖恩崇強調，中原大學跟許多歐美300多所學校都簽有姊妹校，因此只要來應用外語系，就有機會前往歐美地區交換就讀，且這一類的交換，學費都只需繳納中原的學費，而不是負擔當地學校的學費。
「以往學生可能會認為，就算是選擇中原，私校學費還是比較貴。但在今年政府宣布將補助學雜費後，選擇我們系的學生可能會更多，因為你在大學階段就有機會擁有國際經驗。」這些也是她在高中端分享時，許多學生會來詢問她交換學生的細節。
至於AI浪潮下，中原應用外語學系甚至下學期還要開設「如何應用ChatGPT」課程，「教導學生在應用翻譯方面，怎麼使用這樣的軟體才是對的，讓學生可以跟最新的科技接軌。」
當外界逐漸質疑「是否需花大把時間學習語言」的聲浪愈來愈多，不少外文系仍積極因應，但重點仍在如何將語言與實務方面結合，才能在未來職場上創造屬於自己的價值。
由此看來，學生在選擇相關學系時，更需要理解並挑選出符合實務的學習場所，大學四年才不會白念。
（本文出自2023.08.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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