7500萬元最大規模整治工程 清大成功湖風華再現

國立清華大學的成功湖是學校重要地標，承載校友回憶，近年因嚴重淤積，導致水質混濁，經清大校友捐款支持，學校去年投入7500萬元啟動整治改善工程，今年5月打開圍籬完工，不僅水質淨化，還增設親水碼頭、環湖步道、夜景照明，更添風華。清大今舉辦感恩捐贈儀式，感謝校友們對母校的支持回饋，並施放黑鰱、草魚等魚苗，維持生態穩定平衡。

清大表示，成功湖因長年淤積導致水質混濁，也無法進行划船等水上活動。2019年底向海內外校友發出成功湖整治的募款需求後，立即得到踴躍響應，共募資6000萬元，從去年中啟動在台建校以來最大規模的整治工程。

清大今在感恩捐贈儀式中感謝所有的捐款校友，包括數學系校友胡國琳冠名捐建「玲玲與國琳生態步道」、「再漢水岸」、「來于翠堤」，物理系校友陳昱寧冠名捐建「昱寧島」、校友總會理事長蔡進步冠名捐建「進步碼頭」，及1970級校友共同冠名捐建「1970園」。

清大校長高為元表示，成功湖位於清華校園的心臟地帶，也長在許多校友的心中，他們記憶中的快樂校園時光如划船、慶生等，多有成功湖的影子。今年4月底他和太太首次穿過工程圍籬，一訪整治初成的成功湖時，也深為綠波盪漾、亭台點綴的湖景風光而嘆服。

高為元表示，除了可見的水上建設，整治工程在看不見的水下也花了很大功夫，在環湖步道下設置了水質過濾系統，並種植水生植物來進行生態淨水，再 現水清見魚的美景。

清大指出，過去因成功湖的一側鄰接工研院光明新村圍牆，無法環湖一周，設計師此次在湖畔架設水上棧道，圓了校友們長久以來環湖一周的夢想，捐贈建水上生態步道的就是1984年畢業的數學系校友胡國琳。

清大說，成功湖東側還有一處俗稱西瓜島的小島，此次整治也在小島上設置一座可供小歇賞景的涼亭。為感謝捐款的1974年物理系畢業校友陳昱寧，西瓜島也正式命名為「昱寧島」。

人在美國的陳昱寧以視訊參與感謝儀式，她說，成功湖是默默陪伴她長大的美麗地方，對清大的記憶很大一部分都跟成功湖有關，期待未來成功湖與昱寧島能繼續陪伴學生們成長。

校友總會理事長、1981年畢業的動機系校友蔡進步則捐款支持翻新及擴建成功湖水上碼頭，並命名為「進步碼頭」，希望學弟妹也能享受他們當年划船泛舟的樂趣。

清大表示，除個別捐款人，畢業超過半世紀的1970級校友更聯合捐款1100萬元來支持成功湖整治工程。湖畔林蔭下設置環型座椅的成功湖畔休憩區今起命名為「1970園」，師生及一般民眾都可在這裡小憩野餐，欣賞優美的湖景。

1970級校友代表、清華前校長陳文村說，他們在2019年9月成立募款小組，一點一滴募集逾1100萬元經費，希望讓成功湖再現「水清、鳥語、浪漫」的璀璨風華。

為維持成功湖水域生態的穩定平衡，清大今也在校內的生態專家、生科院榮譽退休教授曾晴賢指導下，定量施放5種能清除藻類、淨化水質、捕食蚊子幼蟲的「工具魚」魚苗。

曾晴賢指出，今施放的魚苗包括台灣原生種的蓋斑鬥魚及台灣常見的中國四大家魚──白鰱、黑鰱、草魚和青魚，都是能維護水質的魚種。其中，蓋斑鬥魚能捕食孑孓等蚊蟲幼蟲，防止蚊蟲孳生。白鰱可濾食植物性浮游生物，黑鰱（大頭鰱）攝食大型植物性浮游生物和浮游動物，可減輕湖泊優養化的壓力。草魚會清除蔓生的水草和藻類，青魚則會捕食福壽螺等外來入侵種。