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廣角鏡／開學了 機械狗上學去

聯合報／ 記者胡經周
記者胡經周／攝影
記者胡經周／攝影

台灣大學昨天舉行一一二學年開學典禮，以「台大第一天」為主題，並融入高科技元素，其中產學合作的兩隻機械狗現身，象徵台大與產業界攜手邁向前瞻科技的合作關係。

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台大 台灣大學

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