廣角鏡／開學了 機械狗上學去

許多大學生會在課餘時間打工兼職賺取零用錢，一名女大生分享自己家中經濟並不寬裕，阿公阿嬤臥病在床，爸爸是身障人士，她平時會兼職外送，弟弟也會打工以貼補家用。不過，她卻因外送的工作被學校同學嘲笑...

2023-08-26 15:30