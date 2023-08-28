心理假爭議 學者籲完善初級預防
大專校院近年推動心理健康假，第一線教師觀察，部分學生用心理假抵銷蹺課，破壞師生信任和心理假原意；學者則認為，校方應將心理健康視為重要的校園政策，從完善初級預防做起。
政治大學心理系教授楊啓正表示，學生請心理假時，師長卻未感覺到學生有心理困擾時，雙方認知有落差就易造成誤解，或學生有心理困擾但不想和他人說明，師長可能誤認學生將心理假當作休息或做其他事情的託辭，都是學校推行時需面對的課題。
楊啓正指出，心理假的基礎為「信任」，需靠師生間累積，而非制度，若教師每次檢視學生請假是否合理，都可能破壞師生之間信任。教師應將諮商視為日常；若要營造環境，學校更應該將校園心理健康視為一重要的「校園政策」。
楊啓正建議可從初級預防做起，例如完善過去缺漏的導師制度、給教職員工的心理健康課程、心輔人員和系所溝通機制，強化基礎關懷面，讓師生了解假期背後的意義和特殊性，心理假才能發揮最好的效果。
台師大學務長林玫君也表示，大部分的學校仍在摸索心理假運作，重點在於心理假不一定代表當事人生病或標籤化，和「病假」的觀念不同，因此心理假側重健康關懷，給需要的學生使用之餘，也給導師主動關懷的機會，盼能確實成為接住學生的管道。
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