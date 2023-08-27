台大通過心理健康假 得當日請、每學期至多3天
為減輕大學生心理壓力，台灣大學學生會今天在臉書宣布，台大學生輔導委員會已於今年6月正式通過「心理健康假」，當學生因心理不適或精神情況不佳，致上課有困難時，只要上請假系統，可當日向授課老師請心理健康假，無須檢附證明文件，每人每學期最多可請3天。
中山大學去年5月首創「心理不適假」，除了讓學生能請心理假，另也會同步通知導師關懷，必要時協助轉介至輔諮單位，後續包括實踐大學、台灣師範大學、成功大學、台北大學、逢甲大學等校也推動「心理不適假」，學生每學期至多可請3至5天，且無需證明文件。
台灣大學曾發生多起學生不幸事件，校方除增聘專輔人力，也成立學輔中心。台大學生會也提出「學習調整制度（校園生活支持方案）」構想，並從去年8月份起研議修訂學生請假辦法，並與學生代表溝通討論，擬於學生請假類別中，新增心理健康假，使學生有心理或精神不適之需要時，得以請假調適，每學期至多得請假3天，無需檢附證明文件。
台大學生會今天表示，當學生因心理不適或精神情況不佳，致上課有困難時，只要上請假系統，得於當日向授課老師請心理健康假，而且無須檢附證明文件，每學期總共可請3天，在學生第2次申請，或請假滿2天時，系統將通知學輔中心及心輔中心，啟動關心學生的輔導機制。
台大學生會說，心理健康假的通過，凸顯校方對於學生心理問題的重視態度，選擇正視心理假對同學們的正面意義，也是希望能洗去外界對心理問題的汙名化。另也強調停下腳步，讓身心靈有喘口氣的空隙，是每個人應有的權利。
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