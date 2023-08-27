暨大學生會費 60萬「遭竊」惹議

南投縣國立暨南國際大學暑假前學生會長交接時，發現學生會帳戶存款短缺60萬元，引起學生熱議。方姓前會長說明，他將60萬元放在機車置物箱失竊，已經報警處理，保管疏失導致會費遺失，他會負責。校方表示，將提供法律協助，也尊重學生會自治，靜待司法調查。

暨大學生會公告，6月20日第17屆、18屆學生會新、舊任交接並清點學生會產時，發現學生會帳戶存在鉅額帳差，因前屆學生會未留下相關會議與財務紀錄、收支與金流明細，後續只能透過前會長個人陳述、郵局提款明細，得知會費遺失緣由。

據了解，方姓前會長從郵局領出60多萬現金，放在學生會辦公室鐵櫃到6月19日，因學生會將交接，他在19日傍晚拿現金去郵局存，但已打烊，錢就放在機車置物箱，結果會費失竊，他已報警，並告知校方及現任學生會。不過，方所提供報案單不完整，現任幹部要求提供完整單據遭拒。

暨大學生會將過程公開在暨大社群引起熱議，有學生質疑前會長說詞荒謬。也有學生認為，應加強對學生會財務控管；不少人質疑學生會功能，考慮不繳會費。現任學生會擔心，此事會讓學生不信任學生會，影響繳交會費意願，也傷害校譽。

據了解，校方曾找前會長和父母到校協調，學生會希望前會長賠償損失，但前會長認為檢警會「還他清白」，協調會沒結論。

方表示，他已是成年人，會費遺失他會負責，調查後若無法解決，他會與學校討論後負責。暨南大學表示，此事已報警處理。