不以得高分為目的 林百里：台學生對課業沒有使命感
國立台灣大學校友會文化基金會今天（8/26）舉行第六場2023高等教育改革論壇，邀請廣達集團董事長林百里、宏碁集團創辦人施振榮以產業角度，回應高等教育議題。林百里表示，「學生對於課業沒有使命感。」過去求學時，對感興趣的議題常追問到底，且不以得高分為目的。
林百里於演講時表示，當年於美國麻省理工學院求學，深知未來任何人、任何時間、任何地方都需要氧氣和「電腦」，「我當時覺得我前途無量了。」於是2004年開啟了AI夢。
林百里也指出，社會應於AI為前提重新思考高等教育，尤其生成式AI影響下，學習行為也要改變。過去，能回答問題者是好學生，未來也許是會向AI提問者才是好學生，再者，AI和教師應一起合作教學，而學生、學者都應該重新學習，不停學習新的觀念。
但林百里也說，AI不會教導學生使命感，也不會教導學生對事物的熱情和視野，因此還是需要教師手把手教導，人工智慧和人類智慧一同合作。
會後接受現場提問題，有學者問到，現在的大學生是否還具備熱情與使命？林百里表示，過去有個不好的經驗，去台大演講AI，台下一半的學生在打瞌睡；但到麻省理工學院演講中國藝術，台下學生卻聽得津津有味，甚至追問問題、差點達不出來。
林百里話鋒一轉，「學生對於課業沒有使命感。」過去求學時，聽不懂也要硬著頭皮聽下去，有興趣的議題向老師追問到底，且不以得高分為目的。
施振榮則表示，現在的社會風氣是大家向錢看、缺少使命感，但當年即是秉持使命感才投入創業。年輕學生應該了解，創造價值才是首要任務，創造價值也自然會名利雙收；若只是以賺錢為目的，則必然走錯路。
林百里也談到，台大數間頂大都沒辦法進入世界前一百名，反之，香港很多大學進入前一百名，但多是資金投入的成果。可見沒有資源萬萬不能，且近年台大等校雖然和麻省理工、史丹佛等學校關係雖好，但沒有資源和對方互動，但唯有跟世界頂尖大學合作，才能提升地位。
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