快訊

日本核廢水排海 港專家呼籲3類海鮮以後少吃

直播／日福島核汙水排放中！電廠：氚濃度遠低於標準

建國啤酒廠讓地北科大 台酒從力抗到放手背後關鍵轉折

台科大研發羽球撿球、篩選機 師生奪20萬獎學金

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
旺宏電子董事長吳敏求（右四）與評審團聆聽臺灣科技大學團隊介紹「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」作品。圖／旺宏金矽獎提供
旺宏電子董事長吳敏求（右四）與評審團聆聽臺灣科技大學團隊介紹「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」作品。圖／旺宏金矽獎提供

為了節省打羽毛球後撿球的時間，國立台灣科技大學電子工程系教授林淵翔率領研究團隊學生研發「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，系統可自動篩選羽球、撿球，日前甫獲得旺宏金矽獎評審團銀獎，抱回20萬元獎學金。

隊長陳子麒指出，現今有許多運動科技輔助訓練設備，但很少有人專門研發羽球撿球機。為此，團隊設計出一款結合撿球、羽球檢驗及篩選、手機遠端操控以及拖地四大功能於一體的「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，節省撿球的時間，有效提高使用者的訓練效率和便利性。

陳子麒目前就讀人工智慧跨域科技研究所，他表示，實驗室學長姐曾做過物聯網羽球發球機，因此在教授林淵翔的鼓勵下，決定以羽毛球撿球機作為參賽主題，期望未來有機會可結合發球機與撿球機二者，讓羽球訓練更加智慧便利。

研究團隊指出，撿球機整合機構設計、電路板設計、程式設計和AI演算法開發等多項技術，但日以繼夜將原型機「從無到有」開發出來的期間也遇到許多瓶頸。

林淵翔表示，期間的挫折使同學一度想打退堂鼓，但仍透過團隊溝通、合力克服許多困難，在不斷地解決和嘗試中將作品持續改良精進。決賽前還有隊員3天沒回家，就為了將撿球機做到最完美，且金矽獎作品講求創新性、完整性和實用性，並需具備簡報技巧和數據分析，對學生而言是非常好的訓練過程。

由旺宏電子主辦的「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」為台灣規模最大的半導體領域學生競賽，今年有共計35所大專院校、284支團隊報名、近千位師生參與，參賽的作品涵蓋智慧醫療、AI、第三類半導體等領域。

【文教熱話題】

▪ 青少年的網路世界：「數位原生世代」問卷填答 快來分享你的看法！
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

團隊 半導體

延伸閱讀

王惕吾先生新聞獎學金 9月16日起受理申請

教部博士生獎學金月領7萬 估明年上路首波補助1200名

羽球／世錦賽王子維苦戰86分鐘 2比1勝對手晉男單16強

羽球／DAIKIN超級達克盃 企專組土銀奪冠 捷豹金羽白在企推組摘冠

相關新聞

台科大研發羽球撿球、篩選機 師生奪20萬獎學金

為了節省打羽毛球後撿球的時間，國立台灣科技大學電子工程系教授林淵翔率領研究團隊學生研發「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統...

毒殺癌細胞 台日合作研發出放電菌膜奈米科技新療法

成功大學今天發表「放電菌膜奈米複合粒子行放射動力療法」，可毒殺癌細胞增強治療功效；這項療法研究團隊匯集台日專家學者，研究...

王惕吾先生新聞獎學金 9月16日起受理申請

聯合報系文化基金會「第30屆王惕吾先生新聞獎學金」，9月16日起受理申請，10月15日截止，歡迎目前就讀國內大學各科系三...

面對氣候變遷挑戰 中央大學深入世界最北端研究基地

國立中央大學今年新成立「台灣極地研究中心」，八月研究團隊深入全球最北端研究基地新奧勒松(Ny-Alesund)，並與德法...

成大研發椎間盤突出定位檢測 登國際期刊封面

國立成功大學團隊研究以同步定位奈米壓痕和拉曼光譜創新技術，透過檢測深入解析椎間盤內部狀態，判讀退化程度與發炎狀態，輔助醫...

中原大學增設半導體碩士學程准了 明年8月招生培育

台灣半導體高科技產業已是國內經濟「護國神山」，教育部近日核准中原大學明年8月的113學年度起增設「半導體材料與光電檢測碩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦