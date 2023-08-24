台科大研發羽球撿球、篩選機 師生奪20萬獎學金
為了節省打羽毛球後撿球的時間，國立台灣科技大學電子工程系教授林淵翔率領研究團隊學生研發「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，系統可自動篩選羽球、撿球，日前甫獲得旺宏金矽獎評審團銀獎，抱回20萬元獎學金。
隊長陳子麒指出，現今有許多運動科技輔助訓練設備，但很少有人專門研發羽球撿球機。為此，團隊設計出一款結合撿球、羽球檢驗及篩選、手機遠端操控以及拖地四大功能於一體的「羽毛球撿球與缺陷檢驗智慧訓練系統」，節省撿球的時間，有效提高使用者的訓練效率和便利性。
陳子麒目前就讀人工智慧跨域科技研究所，他表示，實驗室學長姐曾做過物聯網羽球發球機，因此在教授林淵翔的鼓勵下，決定以羽毛球撿球機作為參賽主題，期望未來有機會可結合發球機與撿球機二者，讓羽球訓練更加智慧便利。
研究團隊指出，撿球機整合機構設計、電路板設計、程式設計和AI演算法開發等多項技術，但日以繼夜將原型機「從無到有」開發出來的期間也遇到許多瓶頸。
林淵翔表示，期間的挫折使同學一度想打退堂鼓，但仍透過團隊溝通、合力克服許多困難，在不斷地解決和嘗試中將作品持續改良精進。決賽前還有隊員3天沒回家，就為了將撿球機做到最完美，且金矽獎作品講求創新性、完整性和實用性，並需具備簡報技巧和數據分析，對學生而言是非常好的訓練過程。
由旺宏電子主辦的「旺宏金矽獎—半導體設計與應用大賽」為台灣規模最大的半導體領域學生競賽，今年有共計35所大專院校、284支團隊報名、近千位師生參與，參賽的作品涵蓋智慧醫療、AI、第三類半導體等領域。
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