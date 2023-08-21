成大前校長馬哲儒告別式 賴清德代頒褒揚令
國立成功大學第14屆校長馬哲儒8日辭世，享耆壽93歲，昨天舉辦告別式，上百名校友出席追思，副總統賴清德代表總統頒贈褒揚令，賴清德表示，馬前校長6年任內建樹非凡，成功協助成大民主轉型、奠定成大發展基礎，「造福成功大學，功在國家社會」。
馬哲儒生於1931年，1950年進入成大前身台灣省工學院化學工程學系，1959年赴美深造，1970年回母校成大任職，此後一直留在成大，歷任成大化工系教授、系主任、工學院院長，1988年至1994年擔任校長；2002年從化工系退休，仍幾乎天天到校，也樂於參與校內活動。
校方指出，馬哲儒當校長期間恰逢教授治校和學運時期，他都因應師生要求，包括公布校務帳目、開闢言論廣場，讓學生暢所欲言，更接續前任夏漢民的計畫，完成設置醫學院、附設醫院和航空太空研究所，取得航太實驗場、附設醫院門診大樓用地、安南校區及自強校區北半段土地，讓校區擴增。
成大校長沈孟儒率一級主管，多名前校長、上百名校友都出席緬懷。賴清德致詞說，馬前校長秉持著自由開放的精神，制定校長遴選辦法等，成功協助成功大學民主轉型；賴也回憶，自己的畢業證書就是馬前校長頒發，從政之後雙方多次見面，馬哲儒都會關心「最近有沒有很忙？不要太累」，關懷之情溢於言表。
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