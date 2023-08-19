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校園自然生態受威脅 台大教授連署：加速移置流浪貓犬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大教職員近日發起連署，指TNVR流浪犬貓的成效有限，仍有多次攻擊學生的紀錄，呼籲校方加速移置遊蕩犬貓。本報資料照片
台大教職員近日發起連署，指TNVR流浪犬貓的成效有限，仍有多次攻擊學生的紀錄，呼籲校方加速移置遊蕩犬貓。本報資料照片

日前國立台灣大學一名學生指出，其研究室照料的白鼻心返回校園環境後隨即遭流浪狗咬死，並稱校內流浪狗時常威脅路人和師生。台大教職員近日則發起連署，指TNVR（捕捉、節育、釋放）流浪犬貓的成效有限，甚至仍有多次攻擊學生的紀錄，呼籲校方善盡責任，加速移置遊蕩犬貓。

一名台大學生日前表示，研究室照養的白鼻心遭流浪狗咬死，而台大總圖後方草皮長居三隻流浪狗，不僅對師生狂吠、追逐單車，遊蕩犬貓更嚴重影響一地生態，只要貓犬無人管理就是入侵種，野生動物遭殺害形同家常便飯。

為此，台大森林環境資源學系、昆蟲系、農業化學系等11個科系所和學程教師近日發起「加強校園內遊蕩犬貓管理」連署。連署內容指出，校園內長期有許多遊蕩貓犬，不只排泄物等引發公衛疑慮，近年追咬、追吠事件更層出不窮，對校內外人士造成威脅。

連署書也站在專業角度分析，台大校園是不少野生動物棲息地，並包括鳳頭蒼鷹、領角鴞、台灣藍鵲、草花蛇等保育類動物。但生物多樣性公約明確指出，外來種入侵已成為近年全球生物多樣性消退的主因之一，遊蕩犬貓在許多研究報告上，已被認定為造成物種族群減少甚至消失的主因之一。

連署教授說，校園野生動物近年一直受到遊蕩犬貓的傷害，呼籲學校秉持維護校園生物多樣性、堅持永續校園與安心校園的立場，積極且儘速移置校園無主遊蕩犬貓。

連署書表示，由於TNVR的成效有限且移置進度緩慢，甚至TNVR後的遊蕩犬貓仍有多次攻擊學生的行為與紀錄，因此第三類犬貓於校園內出沒、存在與否與相關應變、處置方式，應隨社會潮流並以科學證據為基礎重新修訂與討論。

連署呼籲校方研修「國立台灣大學校園犬貓管理要點」，將第五點第一款修正為「如發現第三類犬貓出現校園，應責成相關單位盡速記錄追蹤，並捕捉、絕育、施打疫苗後媒合認養，或移置至台北市動保處收容所」維護師生與訪客安全及動物福利。並建議農業部等，修正零安樂政策及TNVR措施，儘速降低外來入侵、無主遊蕩犬貓的族群量。

台大對此表示，校內流浪動物的處置皆依「國立台灣大學校園犬貓管理要點」進行，相關建議將收錄並做為日後要點檢討及修正時的參考。

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台大 台灣大學 流浪動物 流浪犬

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